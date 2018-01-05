В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула

В Санкт-Петербурге 4 января вспыхнул автобус, который перевозил барнаульских школьников, сообщает "Фонтанка".
По данным издания, туристический автобус привез на экскурсию по Петербургу 31 ребенка из Барнаула. Детям от 7 до 15 лет, все они воспитанники театра-студии "ТиМ". В Петербург они приехали со спектаклем "Сказки с осенью в сердце" на международный конкурс-фестиваль "Будущее планеты".
Дети закончили обзор Биржи и Стрелки на Васильевском острове и сели в автобус. Он проехал несколько метров и остановился, из салона быстро вышли школьники и воспитательница. Пассажиры почувствовали запах дыма.
"Деловой Петербург" со ссылкой на очевидцев сообщает, что автобус сгорел дотла за 14 минут.
По данным "Фонтанки", в огне сгорел реквизит студии, который привезли на театральный конкурс, и документы детей.
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Сотрудники постараются помочь пострадавшим в получении справок для выезда в Барнаул.
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