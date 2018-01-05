В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула. Фото: vk.com/spb_today. В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула. Фото: vk.com/spb_today. В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула. Фото: vk.com/spb_today. В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула. Фото: vk.com/spb_today. В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула. Фото: vk.com/spb_today. В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула. Фото: vk.com/spb_today. В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула. Фото: vk.com/spb_today. В Петербурге дотла сгорел автобус, перевозивший школьников из Барнаула. Фото: vk.com/spb_today.

По данным издания, туристический автобус привез на экскурсию по Петербургу 31 ребенка из Барнаула. Детям от 7 до 15 лет, все они воспитанники театра-студии "ТиМ". В Петербург они приехали со спектаклем "Сказки с осенью в сердце" на международный конкурс-фестиваль "Будущее планеты".

Дети закончили обзор Биржи и Стрелки на Васильевском острове и сели в автобус. Он проехал несколько метров и остановился, из салона быстро вышли школьники и воспитательница. Пассажиры почувствовали запах дыма.

"Деловой Петербург" со ссылкой на очевидцев сообщает, что автобус сгорел дотла за 14 минут.

По данным "Фонтанки", в огне сгорел реквизит студии, который привезли на театральный конкурс, и документы детей.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Сотрудники постараются помочь пострадавшим в получении справок для выезда в Барнаул.