Трамваи и троллейбусы Барнаула будут работать в рождественскую ночь

"Горэлектротранс" Барнаула в ночь с 6 на 7 января пустит по популярным маршрутам трамваи и троллейбусы, чтобы все желающие могли вернуться с праздничных богослужений домой, сообщают Вести-Алтай.
7 января в 1.30 от Покровского кафедрального собора (улица Никитина, 137) можно будет уехать на трамваях № 1 и № 7 до станции Докучаево и Кордон.
Прихожане Александра-Невского собора (на улице Антона Петрова) смогут воспользоваться трамваями № 8 и № 9 – они отправятся по маршруту в 1.15.
А в 2 часа ночи от Свято-Никольской церкви на проспекте Ленина прихожан увезут троллейбусы № 1 и № 6.
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