Трамваи и троллейбусы Барнаула будут работать в рождественскую ночь

7 января в 1.30 от Покровского кафедрального собора (улица Никитина, 137) можно будет уехать на трамваях № 1 и № 7 до станции Докучаево и Кордон.

Прихожане Александра-Невского собора (на улице Антона Петрова) смогут воспользоваться трамваями № 8 и № 9 – они отправятся по маршруту в 1.15.

А в 2 часа ночи от Свято-Никольской церкви на проспекте Ленина прихожан увезут троллейбусы № 1 и № 6.