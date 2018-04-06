Мокрый снег и дождь: синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху в Алтайском крае

В Алтайском крае на Пасху, 8 апреля, прогнозируют осадки и ощутимый ветер, рассказали altapress.ru в пресс-службе алтайского ЦГМС.
Погода на Пасху в Алтайском крае
Ночью на большей части территории региона снег и дождь, на дорогах сильный гололед. Температура воздуха –4...+1, местами в северо-западных районах -5...-10 градусов.
Днем — мокрый снег и дождь. Гололед на дорогах. Столбик термометра покажет +5...+10 градусов.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Местами порывы достигнут 15 м/с.
Погода на Пасху в Барнауле
В начале ночи мокрый снег и дождь, на дорогах сильный гололед. Температура воздуха 0...-2 градуса.
Днем временами снег и дождь, на дорогах сильный гололед. Столбик термометра покажет +5...+7 градусов.
Также прогнозируют юго-западный ветер 7-12 м/с.
Пасха, или светлое Христово Воскресенье, считается одним из самых главных праздников года для православных. В этот день люди выходят из долгого Великого поста.
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