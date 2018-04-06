Мокрый снег и дождь: синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху в Алтайском крае

Сегодня, 07:34.
Жизнь

В Алтайском крае на Пасху, 8 апреля, прогнозируют осадки и ощутимый ветер, рассказали altapress.ru в пресс-службе алтайского ЦГМС.

Дождь.
Дождь. Фото: СС0.

Погода на Пасху в Алтайском крае

Ночью на большей части территории региона снег и дождь, на дорогах сильный гололед. Температура воздуха –4...+1, местами в северо-западных районах -5...-10 градусов.

Днем — мокрый снег и дождь. Гололед на дорогах. Столбик термометра покажет +5...+10 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Местами порывы достигнут 15 м/с.

Погода на Пасху в Барнауле

В начале ночи мокрый снег и дождь, на дорогах сильный гололед. Температура воздуха 0...-2 градуса.

Днем временами снег и дождь, на дорогах сильный гололед. Столбик термометра покажет +5...+7 градусов.

Также прогнозируют юго-западный ветер 7-12 м/с.

Пасха, или светлое Христово Воскресенье, считается одним из самых главных праздников года для православных. В этот день люди выходят из долгого Великого поста.

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