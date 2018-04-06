Мокрый снег и дождь: синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху в Алтайском крае

Погода на Пасху в Алтайском крае

Ночью на большей части территории региона снег и дождь, на дорогах сильный гололед. Температура воздуха –4...+1, местами в северо-западных районах -5...-10 градусов. Днем — мокрый снег и дождь. Гололед на дорогах. Столбик термометра покажет +5...+10 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Местами порывы достигнут 15 м/с.

Погода на Пасху в Барнауле

В начале ночи мокрый снег и дождь, на дорогах сильный гололед. Температура воздуха 0...-2 градуса. Днем временами снег и дождь, на дорогах сильный гололед. Столбик термометра покажет +5...+7 градусов. Также прогнозируют юго-западный ветер 7-12 м/с.

Пасха, или светлое Христово Воскресенье, считается одним из самых главных праздников года для православных. В этот день люди выходят из долгого Великого поста.