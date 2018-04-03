Соком, фиалками и шелухой: как покрасить яйца на Пасху

В 2018 году православные отмечают Пасху 8 апреля. Традиционно перед праздником принято печь куличи и красить яйца. Рассказываем, почему появился такой обычай и как покрасить яйца на Пасху.
Почему красят яйца на Пасху
Существует несколько версий откуда появилась такая традиция. По одной из них, пасхальное яйцо — символ весеннего праздника как кулич и творожная пасха. Яйцо символизирует возрождение, а традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. По преданию, первой красить яйца начала Дева Мария, которая раскрашивала яйца, чтобы развлечь Иисуса Христа, когда он был ребенком.
Как подготовить яйца к покраске
- Перед тем, как сварить яйца, их нужно достать из холодильника и подождать 1-2 часа. Яйца должны быть комнатной температуры, чтобы во время варки они не полопались.
- Яйца нужно тщательно промыть посудной губкой. Это позволит краске лечь ровнее.
- Во время варки в воду нужно добавить 1 ст. л. поваренной соли на 2 литра воды. От этого скорлупа не лопнет в кипятке.
- Чтобы краска лучше держалась, в процессе окрашивания нужно добавить уксус (9%) — примерно 1 ст. л. на 1,5 литра воды.
Как покрасить яйца в луковой шелухе
Если красить яйца луковой шелухой, то они получатся бордовыми. Для окрашивания используют шелуху репчатого или красного лука. В зависимости от количества шелухи можно предположить, какого именно оттенка будут яйца. К примеру, если на 2 стакана воды взять шелуху 8 луковиц, то получится красно-коричневый цвет.
Чтобы приготовиться "краску", нужно засыпать в кастрюлю с водой шелуху лука, довести до кипения и варить около 30 минут. После того, как отвар остынет, его нужно процедить. После подготовленные яйца следует погрузить в "краску", чтобы она покрывала их полностью. Варить яйца нужно около 12-15 минут. После их нужно резко остудить в холодной воде. Это поможет легче счищать скорлупу.
Какими другими натуральными красителями можно покрасить яйца
- Зеленые яйца можно получить, если проварить их с крапивой или шпинатом. Иногда цвет может получиться не очень красивый.
- Желтые яйца получаются, если их проварить в куркуме.
- Фиолетовые яйца могут получиться, если красить их в фиалках. Цветы заливают горячей водой и дают раствору настояться. Яйца замачивают на ночь.
- Светло-бежевые цвет яйца приобретают, если их варить со скорлупой грецкого ореха.
- Розовый цвет получить при помощи клюквенного сока. Яйца нужно проварить в соке и оставить на ночь.
- Синие яйца можно получить, если натереть отваренные яйца листьями красной капусты.
- Коричневый цвет получается, если проварить яйца в молотом кофе.
Как можно интересно покрасить яйца на Пасху
Необычный узор на пасхальных яйцах можно получить с помощью зеленки и луковой шелухи.
Вам понадобятся:
- луковая шелуха
- зеленка (пузырек)
- капроновый чулок,
- перчатки (для защиты кожи).
Разомните на мелкие кусочки шелуху. Промытые яйца обваляйте в шелухе, чтобы ее кусочки прилепились к ним. Зафиксируйте шелуху на яйцах капроновым чулком. Положите "мешочки" в воду для варки. Добавьте в воду зеленку. Яйца нужно варить 12-15 минут. После их нужно положить в ледяную воду и освободить от капрона. Вы получите бордово-бриллиантовый цвет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.