Соком, фиалками и шелухой: как покрасить яйца на Пасху

Сегодня, 18:59.
Жизнь

В 2018 году православные отмечают Пасху 8 апреля. Традиционно перед праздником принято печь куличи и красить яйца. Рассказываем, почему появился такой обычай и как покрасить яйца на Пасху.

Яйца. Пасха.
Яйца. Пасха. Фото: СС0.

Почему красят яйца на Пасху

Существует несколько версий откуда появилась такая традиция. По одной из них, пасхальное яйцо — символ весеннего праздника как кулич и творожная пасха. Яйцо символизирует возрождение, а традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. По преданию, первой красить яйца начала Дева Мария, которая раскрашивала яйца, чтобы развлечь Иисуса Христа, когда он был ребенком. 

Как подготовить яйца к покраске

  • Перед тем, как сварить яйца, их нужно достать из холодильника и подождать 1-2 часа. Яйца должны быть комнатной температуры, чтобы во время варки они не полопались. 
  • Яйца нужно тщательно промыть посудной губкой. Это позволит краске лечь ровнее. 
  • Во время варки в воду нужно добавить 1 ст. л. поваренной соли на 2 литра воды. От этого скорлупа не лопнет в кипятке. 
  • Чтобы краска лучше держалась, в процессе окрашивания нужно добавить уксус (9%) — примерно 1 ст. л. на 1,5 литра воды. 
Пасха. Яйца.
Пасха. Яйца.

Как покрасить яйца в луковой шелухе

Если красить яйца луковой шелухой, то они получатся бордовыми. Для окрашивания используют шелуху репчатого или красного лука. В зависимости от количества шелухи можно предположить, какого именно оттенка будут яйца. К примеру, если на 2 стакана воды взять шелуху 8 луковиц, то получится красно-коричневый цвет.

Чтобы приготовиться "краску", нужно засыпать в кастрюлю с водой шелуху лука, довести до кипения и варить около 30 минут. После того, как отвар остынет, его нужно процедить. После подготовленные яйца следует погрузить в "краску", чтобы она покрывала их полностью. Варить яйца нужно около 12-15 минут. После их нужно резко остудить в холодной воде. Это поможет легче счищать скорлупу. 

Пасха. Яйца.
Пасха. Яйца.

Какими другими натуральными красителями можно покрасить яйца

  • Зеленые яйца можно получить, если проварить их с крапивой или шпинатом. Иногда цвет может получиться не очень красивый. 
  • Желтые яйца получаются, если их проварить в куркуме.
  • Фиолетовые яйца могут получиться, если красить их в фиалках. Цветы заливают горячей водой и дают раствору настояться. Яйца замачивают на ночь. 
  • Светло-бежевые цвет яйца приобретают, если их варить со скорлупой грецкого ореха.
  • Розовый цвет получить при помощи клюквенного сока. Яйца нужно проварить в соке и оставить на ночь. 
  • Синие яйца можно получить, если натереть отваренные яйца листьями красной капусты.
  • Коричневый цвет получается, если проварить яйца в молотом кофе. 
Пасха. Яйца.
Пасха. Яйца.

Как можно интересно покрасить яйца на Пасху

Необычный узор на пасхальных яйцах можно получить с помощью зеленки и луковой шелухи. 

Вам понадобятся:

  • луковая шелуха
  • зеленка (пузырек)
  • капроновый чулок,
  • перчатки (для защиты кожи).

Разомните на мелкие кусочки шелуху. Промытые яйца обваляйте в шелухе, чтобы ее кусочки прилепились к ним. Зафиксируйте шелуху на яйцах капроновым чулком. Положите "мешочки" в воду для варки. Добавьте в воду зеленку. Яйца нужно варить 12-15 минут. После их нужно положить в ледяную воду и освободить от капрона. Вы получите бордово-бриллиантовый цвет. 

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