Как приготовить творожную пасху

Пасха, или светлое Христово Воскресенье, считается одним из самых главных праздников года для православных. В этот день люди выходят из долгого Великого поста, веселятся и не отказывают себе в еду. Существуют традиционные блюда, без которых этот праздник не обходится. Рассказываем, как приготовить вкусную творожную пасху.
Творожная пасха: рецепт
Ингредиенты:
- Творог (жирный) — 1,3 кг.
- Сахар — 200 г.
- Сливки (жирные)— 80-100 г.
- Яйца —10 шт.
- Изюм или цукаты — небольшая горсть.
- Мука — 150 г.
Рецепт Пасхи: приготовление
Шаг 1.
Творог взбейте блендером, чтобы не было комочков. Затем добавьте саха, сливки и муку. Перемешайте.
Шаг 2.
Желтки яиц взбейте и добавьте к ним творожную массу. После нужно взбить белки в густую пену и соединить их с творожной массой. Перемешайте.
Шаг 3.
Добавьте в однородную массу цукаты и изюм.
Шаг 4.
Выложите массу в форму, смазанную маслом. Не заполняйте форму до краев — иначе тесто вытечет во время запекания. Готовить творожную пасху нужно в течение 45 минут в духовке при 180 градусах. Готовую пасху нельзя вынимать из формы до полного остывания.
Шаг 5.
Глазурь для творожной пасхи можно сделать из растопленного темного шоколада.
Советы
- Творожную пасху нужно готовить за день до праздника. После приготовления ей нужно постоять в холодильнике сутки.
- Лучше всего выберите для приготовления широкую, а не высокую форму.
- Творожная пасха будет вкуснее, если использовать жирный творог. Чем больше творога в тесте — тем дольше оно будет выпекаться.
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