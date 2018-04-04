Как приготовить творожную пасху

Пасха, или светлое Христово Воскресенье, считается одним из самых главных праздников года для православных. В этот день люди выходят из долгого Великого поста, веселятся и не отказывают себе в еду. Существуют традиционные блюда, без которых этот праздник не обходится. Рассказываем, как приготовить вкусную творожную пасху.

Творожная пасха: рецепт Ингредиенты: Творог (жирный) — 1,3 кг.

Сахар — 200 г.

Сливки (жирные)— 80-100 г.

Яйца —10 шт.

Изюм или цукаты — небольшая горсть.

Мука — 150 г. Рецепт Пасхи: приготовление Шаг 1. Творог взбейте блендером, чтобы не было комочков. Затем добавьте саха, сливки и муку. Перемешайте. Шаг 2. Желтки яиц взбейте и добавьте к ним творожную массу. После нужно взбить белки в густую пену и соединить их с творожной массой. Перемешайте. Шаг 3. Добавьте в однородную массу цукаты и изюм. Шаг 4. Выложите массу в форму, смазанную маслом. Не заполняйте форму до краев — иначе тесто вытечет во время запекания. Готовить творожную пасху нужно в течение 45 минут в духовке при 180 градусах. Готовую пасху нельзя вынимать из формы до полного остывания. Шаг 5. Глазурь для творожной пасхи можно сделать из растопленного темного шоколада. Советы Творожную пасху нужно готовить за день до праздника. После приготовления ей нужно постоять в холодильнике сутки. Лучше всего выберите для приготовления широкую, а не высокую форму. Творожная пасха будет вкуснее, если использовать жирный творог. Чем больше творога в тесте — тем дольше оно будет выпекаться.