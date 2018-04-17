Карлин заявил, что паводок-2018 на Алтае был более динамичным, чем в 2014-м

Губернатор Алтайского края Александр Карлин сравнил паводки 2018 и 2014 годов. По его словам, нынешний паводок шел более широким фронтом и был динамичнее, но паводок-2014 был разрушительнее. Об этом Карлин рассказал на медиалоге 17 апреля.
В чем отличия?
1. В 2018 году подтоплено в 1,5 раза больше муниципалитетов: 37 (217 населенных пунктов) против 25 (107 пунктов) в 2014-м.
2. В этом году затопило 8,8 тыс. приусадебных участков, а 4 года назад их было более 15 тыс.
3. Домов в 2018-м подтопило больше 3 тыс, а в 2014 году — больше 12 тыс.
4. В 2018 году от паводка пострадали 21 тыс. человек, а в 2014 году — 39 тыс.
5. В нынешний паводок пострадал 21 соцобъект, а в 2014-м — 91.
6. По мостам ситуация схожая: 56 в 2018-м против 66 в 2014-м. Удары воды были молниеносные и сильные, поэтому разрушено так много мостов.
Что дальше?
Краевые власти передали документы в Минсельхоз о помощи людям, у которых погиб скот, в МЧС — для помощи пострадавшему населению, а также в Минтранс и Росавтодор — на восстановление мостов.
По мнению губернатора, в этом году лучше сработали региональная система ГО и ЧС, чем в 2014-м. Это позволило минимизировать потери.
Карлин считает, что пик первой волны паводка пройден, но результаты окончательно можно будет подвести через неделю. Губернатор не исключает, что вторая волна будет сложной.
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