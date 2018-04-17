Карлин заявил, что паводок-2018 на Алтае был более динамичным, чем в 2014-м

В чем отличия?

1. В 2018 году подтоплено в 1,5 раза больше муниципалитетов: 37 (217 населенных пунктов) против 25 (107 пунктов) в 2014-м.

2. В этом году затопило 8,8 тыс. приусадебных участков, а 4 года назад их было более 15 тыс.

3. Домов в 2018-м подтопило больше 3 тыс, а в 2014 году — больше 12 тыс.

4. В 2018 году от паводка пострадали 21 тыс. человек, а в 2014 году — 39 тыс.

5. В нынешний паводок пострадал 21 соцобъект, а в 2014-м — 91.

6. По мостам ситуация схожая: 56 в 2018-м против 66 в 2014-м. Удары воды были молниеносные и сильные, поэтому разрушено так много мостов.

Что дальше?

Краевые власти передали документы в Минсельхоз о помощи людям, у которых погиб скот, в МЧС — для помощи пострадавшему населению, а также в Минтранс и Росавтодор — на восстановление мостов.

По мнению губернатора, в этом году лучше сработали региональная система ГО и ЧС, чем в 2014-м. Это позволило минимизировать потери.

Карлин считает, что пик первой волны паводка пройден, но результаты окончательно можно будет подвести через неделю. Губернатор не исключает, что вторая волна будет сложной.