Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет мощная волна тепла

В ближайшие дни в Алтайском крае потеплеет. Кроме того, ожидают дожди с грозами, сообщает алтайский ЦГМС.
Ранее из-за прохождения атмосферных фронтов южного циклона по югу региона прошел дождь и выпал мокрый снег. В некоторых районах появился временный снежный покров высотой от 1 до 5 см (в Краснощековском и Солонешенском районах до 11 см).
Уже с 20 до 25 апреля с юго-западными атмосферными потоками на территорию края придет теплый воздух из Средней Азии. Температура воздуха ночью повысится от +2 до +12 градусов. Однако в ночь на 21 апреля в восточных и предгорных районах столбики термометров опустятся до -3 градусов.
Днем 20 апреля воздух прогреется до +8…15 градусов, в следующие дни до +15…25 градусов.
Волна тепла в период с 20 по 22 апреля апреля будет сопровождаться сухой, а днем 22 апреля ветреной погодой. Будет преимущественно без осадков.
23, 25 и 26 апреля с прохождением атмосферных фронтов южного и западного циклонов в крае пройдут дожди, временами ливни, в предгорьях — с грозами.
26 апреля с прохождением холодного фронта прогнозируют кратковременное понижение температуры воздуха на 6-8 градусов. Затем придет длительная и сильная волна тепла.
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