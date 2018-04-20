Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет мощная волна тепла

Ранее из-за прохождения атмосферных фронтов южного циклона по югу региона прошел дождь и выпал мокрый снег. В некоторых районах появился временный снежный покров высотой от 1 до 5 см (в Краснощековском и Солонешенском районах до 11 см).

Уже с 20 до 25 апреля с юго-западными атмосферными потоками на территорию края придет теплый воздух из Средней Азии. Температура воздуха ночью повысится от +2 до +12 градусов. Однако в ночь на 21 апреля в восточных и предгорных районах столбики термометров опустятся до -3 градусов. Днем 20 апреля воздух прогреется до +8…15 градусов, в следующие дни до +15…25 градусов.

Волна тепла в период с 20 по 22 апреля апреля будет сопровождаться сухой, а днем 22 апреля ветреной погодой. Будет преимущественно без осадков.

23, 25 и 26 апреля с прохождением атмосферных фронтов южного и западного циклонов в крае пройдут дожди, временами ливни, в предгорьях — с грозами.

26 апреля с прохождением холодного фронта прогнозируют кратковременное понижение температуры воздуха на 6-8 градусов. Затем придет длительная и сильная волна тепла.