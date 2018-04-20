Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет мощная волна тепла

Сегодня, 14:37.
Жизнь

В ближайшие дни в Алтайском крае потеплеет. Кроме того, ожидают дожди с грозами, сообщает алтайский ЦГМС.

Кошка вышла на солнце.
Кошка вышла на солнце. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Ранее из-за прохождения атмосферных фронтов южного циклона по югу региона прошел дождь и выпал мокрый снег. В некоторых районах появился временный снежный покров высотой от 1 до 5 см (в Краснощековском и Солонешенском районах до 11 см).

Уже с 20 до 25 апреля с юго-западными атмосферными потоками на территорию края придет теплый воздух из Средней Азии. Температура воздуха ночью повысится от +2 до +12 градусов. Однако в ночь на 21 апреля в восточных и предгорных районах столбики термометров опустятся до -3 градусов.

Днем 20 апреля воздух прогреется до +8…15 градусов, в следующие дни до +15…25 градусов.

Волна тепла в период с 20 по 22 апреля апреля будет сопровождаться сухой, а днем 22 апреля ветреной погодой. Будет преимущественно без осадков.

23, 25 и 26 апреля с прохождением атмосферных фронтов южного и западного циклонов в крае пройдут дожди, временами ливни, в предгорьях — с грозами.

26 апреля с прохождением холодного фронта прогнозируют кратковременное понижение температуры воздуха на 6-8 градусов. Затем придет длительная и сильная волна тепла.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Новости партнеров