Сложная обстановка на дорогах Алтая: водителям мешают туман, снег, позёмка и гололед

Туман на трассе возле Поспелихи. 20 апреля 2018 года. Фото : Надежда Пилипас vk.com/barneos22. Туман на трассе возле Поспелихи. 20 апреля 2018 года. Фото : Надежда Пилипас vk.com/barneos22. На трассе у Змеиногорска снег, метель и гололед. 20 апреля 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. Туман на трассе возле Поспелихи. 20 апреля 2018 года. Фото : Надежда Пилипас vk.com/barneos22. Туман на трассе возле Поспелихи. 20 апреля 2018 года. Фото : Надежда Пилипас vk.com/barneos22. В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото : vk.com/incident_22.

Так на трассе между Змеиногорском и Рубцовском снег и сильный гололед. А возле Поспелихи стоит густой туман.

Напомним, что утром снег выпал в Бийске, Белокурихе и Рубцовске.

Однако уже в субботу, 21 апреля в крае, по прогнозам синоптиков, будет до 21 градуса тепла.

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