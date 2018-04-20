Сложная обстановка на дорогах Алтая: водителям мешают туман, снег, позёмка и гололед

20 апреля в южной части Алтайского края на отдельных дорогах затруднено движение из-за погодных условий. Об этом сообщают в социальных сетях водители.
Туман на трассе возле Поспелихи. 20 апреля 2018 года. Фото : Надежда Пилипас vk.com/barneos22.
Туман на трассе возле Поспелихи. 20 апреля 2018 года. Фото : Надежда Пилипас vk.com/barneos22.
На трассе у Змеиногорска снег, метель и гололед. 20 апреля 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Туман на трассе возле Поспелихи. 20 апреля 2018 года. Фото : Надежда Пилипас vk.com/barneos22.
Туман на трассе возле Поспелихи. 20 апреля 2018 года. Фото : Надежда Пилипас vk.com/barneos22.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото : vk.com/incident_22.
Так на трассе между Змеиногорском и Рубцовском снег и сильный гололед. А возле Поспелихи стоит густой туман.
Напомним, что утром снег выпал в Бийске, Белокурихе и Рубцовске.
Однако уже в субботу, 21 апреля в крае, по прогнозам синоптиков, будет до 21 градуса тепла.
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