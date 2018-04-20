Автоновости

Сложная обстановка на дорогах Алтая: водителям мешают туман, снег, позёмка и гололед

Сегодня, 12:43.
Автоновости

20 апреля в южной части Алтайского края на отдельных дорогах затруднено движение из-за погодных условий. Об этом сообщают в социальных сетях водители.

Так на трассе между Змеиногорском и Рубцовском снег и сильный гололед. А возле Поспелихи стоит густой туман.

Напомним, что утром снег выпал в Бийске, Белокурихе и Рубцовске.

Однако уже в субботу, 21 апреля в крае, по прогнозам синоптиков, будет до 21 градуса тепла.

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