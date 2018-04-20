20 апреля в Бийске и Рубцовске выпал снег. Горожане жалуются на сугробы

Утром 20 апреля в Бийске выпал снег. Жители города пишут в соцсетях, что кое-где есть даже маленькие сугробы. О снегопаде в пятницу сообщают также жители Белокурихи и Рубцовска.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
В Рубцовске опять выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске опять выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске опять выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске опять выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске опять выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске опять выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске опять выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске опять выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске опять выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Белокуриху засыпало снегом. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/kurort22.
Белокуриху засыпало снегом. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/kurort22.
Белокуриху засыпало снегом. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/kurort22.
Напомним, что 19 апреля снег шел на юго-западе края. А 18-го снегом засыпало Белокуриху.
Алтайские синоптики обещают 20 апреля днем в крае температуру воздуха +8...+13, в начале дня в предгорных районах небольшой мокрый снег, гололед.
При этом уже в субботу в Алтайском крае будет до +21 градуса, а в воскресенье обещают до +23.
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