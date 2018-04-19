На Алтай снова пришла зима: в соцсети выкладывают снимки метели и гололеда

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Жизнь

19 апреля на юго-западе Алтайского края выпал снег. В соцсетях очевидцы публикуют снимки с заснеженными трассами в районе Рубцовска, Горняка и Змеиногорска.

На Алтай вернулась зима. Трасса Рубцовск-Горняк, 19 апреля 2018 года. Фото: Сергей Толстоляков vk.com/barneos22.
На Алтай вернулась зима. Трасса Рубцовск-Горняк, 19 апреля 2018 года. Фото: Виталий Смыков vk.com/barneos22.
На Алтай вернулась зима. Змеиногорская трасса, 19 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
На Алтай вернулась зима. Рубцовск, 19 апреля 2018 года. Фото: Евгений Лазарев vk.com/barneos22.
На Алтай вернулась зима. Змеиногорская трасса, 19 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
На Алтай вернулась зима. Змеиногорская трасса, 19 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
На Алтай вернулась зима. Змеиногорская трасса, 19 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

Утром в Рубцовске было -5, шел снег. На отдельных участках дорог даже появились маленькие сугробы.

#очереднойрейс#Рубцовск#сновазима🤦🤦🤦

Публикация от Лёха Шмидт (@13shmidt)

#веснатыгде

Публикация от Михаил Вольхин (@volkhin.mikhail)

Алтайские синоптики прогнозировали днем 19 апреля +4...+9. В отдельных районах дождь, мокрый снег, на дорогах местами гололед.

А 18 апреля снег шел в Белокурихе:

На Алтай вернулась зима. Белокуриха, 18 апреля 2018 года.
На Алтай вернулась зима. Белокуриха, 18 апреля 2018 года.
На Алтай вернулась зима. Белокуриха, 18 апреля 2018 года.
На Алтай вернулась зима. Белокуриха, 18 апреля 2018 года.
На Алтай вернулась зима. Белокуриха, 18 апреля 2018 года.
На Алтай вернулась зима. Белокуриха, 18 апреля 2018 года.
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