На Алтай снова пришла зима: в соцсети выкладывают снимки метели и гололеда

19 апреля на юго-западе Алтайского края выпал снег. В соцсетях очевидцы публикуют снимки с заснеженными трассами в районе Рубцовска, Горняка и Змеиногорска.
На Алтай вернулась зима. Трасса Рубцовск-Горняк, 19 апреля 2018 года. Фото: Сергей Толстоляков vk.com/barneos22.
На Алтай вернулась зима. Трасса Рубцовск-Горняк, 19 апреля 2018 года. Фото: Виталий Смыков vk.com/barneos22.
На Алтай вернулась зима. Змеиногорская трасса, 19 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
На Алтай вернулась зима. Рубцовск, 19 апреля 2018 года. Фото: Евгений Лазарев vk.com/barneos22.
На Алтай вернулась зима. Змеиногорская трасса, 19 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
На Алтай вернулась зима. Змеиногорская трасса, 19 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
На Алтай вернулась зима. Змеиногорская трасса, 19 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Утром в Рубцовске было -5, шел снег. На отдельных участках дорог даже появились маленькие сугробы.
Алтайские синоптики прогнозировали днем 19 апреля +4...+9. В отдельных районах дождь, мокрый снег, на дорогах местами гололед.
А 18 апреля снег шел в Белокурихе:
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