Дожди с грозами и до +25: синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

Сейчас районы Алтайского края находятся под влиянием антициклона. В регионе сохраняется прохладная погода. В ночь на 19 апреля похолодает до -2...-7. Днем будет не выше +5...+10 градусов. Также в отдельных районах днем есть вероятность дождя, в предгорьях — с мокрым снегом. Местами на дорогах прогнозируют гололед.

С 20 по 25 апреля юго-западные потоки воздушных масс из районов Средней Азии принесут в Алтайский край теплую погоду. В ночь 20 апреля температура будет колебаться от слабо отрицательной до слабо положительной. Днем потеплеет до + 10...+15 градусов.

Ночью с 21 по 25 апреля столбик термометра покажет +2...+9 градусов. Днем будет +16...+21 градусов, а 22 и 23 апреля по югу края прогнозируют до +25. В этот период временами возможны дожди, местами с грозами. Также прогнозируют усиление ветра. Затем температура воздуха понизится.