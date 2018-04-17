Потоки воды и огромные глыбы: в Камне-на-Оби начался ледоход

Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.

За последние сутки вода в Оби поднялась на 40 сантиметров. По данным алтайского ЦГМС, сейчас уровень воды в районе Камня-на-Оби — 638 см при опасном в 680 см.

По словам Сергея Умярова, начальника ГО и ЧС Каменского района, увеличение уровня воды способствует нормальному прохождению льда. Заторов на реке нет, вода легко уходит в Обское водохранилище.

По данным краевого ГУ МЧС России, с 17 по 20 апреля на Оби в районе города продолжится подъем воды, возможно подтопление прибрежных территорий.