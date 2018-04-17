Потоки воды и огромные глыбы: в Камне-на-Оби начался ледоход

В Камне-на-Оби на реке идет ледоход. Бурные потоки воды несут по Оби ледяные глыбы. На набережной собрались десятки жителей города, пишут "Каменские известия".
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Ледоход-2018. Камень-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
За последние сутки вода в Оби поднялась на 40 сантиметров. По данным алтайского ЦГМС, сейчас уровень воды в районе Камня-на-Оби — 638 см при опасном в 680 см.
По словам Сергея Умярова, начальника ГО и ЧС Каменского района, увеличение уровня воды способствует нормальному прохождению льда. Заторов на реке нет, вода легко уходит в Обское водохранилище.
По данным краевого ГУ МЧС России, с 17 по 20 апреля на Оби в районе города продолжится подъем воды, возможно подтопление прибрежных территорий.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.