В столице Алтайского края 15 апреля каякер Кирилл Косогоров покорил реку Барнаулку, раздвинув мусор. Он попробовал воду на вкус, пишут в группе "Барнаул 22".
Каякер покорил Барнаулку и "попробовал воду на вкус". Фото: Валерий Степанюк в vk.com/barneos22.
Каякер покорил Барнаулку и "попробовал воду на вкус". Фото: Валерий Степанюк в vk.com/barneos22.
Каякер покорил Барнаулку и "попробовал воду на вкус". Фото: Валерий Степанюк в vk.com/barneos22.
Каякер покорил Барнаулку и "попробовал воду на вкус". Фото: Валерий Степанюк в vk.com/barneos22.
Каякер покорил Барнаулку и "попробовал воду на вкус". Фото: Валерий Степанюк в vk.com/barneos22.
Кирилл проплыл по реке в гребной лодке. На снимках видно, что Барнаулка — бурная река.
Напомним, недавно она завалила льдинами окрестности после ледохода
Ранее вышедшая из берегов Барнаулка разрушила экопарк "Ползуновъ", подтопила участки и дома в Борзовой Заимке и Ползуново.
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