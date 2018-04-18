Жители Алтая показывают лёд растаявшей Бии: как кристаллы Снежной королевы

Лед растаявшей Бии удивил своей необычной красотой жителей и гостей Алтая. Огромные глыбы льда распадаются на удивительные кристаллы, снимками которых люди делятся в Instagram.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/pashkachernikov.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/natalydevyatajkina.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/zhyyaxa.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/shurakovakseniia.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/anastasia_mirian.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/alya.grinn.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/marina_f22.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/tse_marine.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/nadinafokina.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/anna.vorobiova.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/lidiiapadei2705.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/li.nataly.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/marina_f22.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/marysaviktorovna.
Смотрите также
- Паводок на Алтае. На Катуни скопилось небывалое количество льда: скоро пойдет вторая волна
- Чудеса льда и снега: на Алтае в мороз появились камни-торты и камни-пирожки
- Из-за суровых морозов на Телецком озере сильнее растёт лёд
- Сюжет: Ледоход в прямом эфире
- Сюжет: Паводок на Алтае
- Сюжет: Паводок на Алтае 2018
- Сюжет: Репост
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.