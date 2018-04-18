Жители Алтая показывают лёд растаявшей Бии: как кристаллы Снежной королевы

Лед растаявшей Бии удивил своей необычной красотой жителей и гостей Алтая. Огромные глыбы льда распадаются на удивительные кристаллы, снимками которых люди делятся в Instagram.

Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/pashkachernikov. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/natalydevyatajkina. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/zhyyaxa. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/shurakovakseniia. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/anastasia_mirian. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/alya.grinn. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/marina_f22. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/tse_marine. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/nadinafokina. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/anna.vorobiova. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/lidiiapadei2705. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/li.nataly. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/marina_f22. Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/marysaviktorovna.