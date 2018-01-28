Из-за суровых морозов на Телецком озере сильнее растёт лёд

Обычно Телецкое озеро полностью замерзает редко. Сейчас из-за стоявших долгое время аномальных морозов, по данным Центра космической гидрометеорологии, ледовый покров на Золотом озере увеличивается в южной, северной и западной части. О том, как выглядит замерзающее Телецкое озеро, показывают на снимках туристы в соцсетях.
По данным дистанционного зондирования на заливе Колдор наблюдается прирост заснеженных ледяных полей; на побережье залива Камга, распложенном в самой северной части озера, отмечается увеличение кромки ледового покрова.
Спутниковый мониторинг ледовой обстановки акватории Телецкого озера показывает значительный прирост ледового покрова на западном побережье озера, в месте впадения рек Аюкечпес и Кулядын. По данным сравнительного анализа разновременных спутниковых данных наблюдается активное становление ледового покрова в южной части Телецокого озера (в местах впадения рек Чулышман и Кыга, близ населенного пункта Чири).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.