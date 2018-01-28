Из-за суровых морозов на Телецком озере сильнее растёт лёд

Обычно Телецкое озеро полностью замерзает редко. Сейчас из-за стоявших долгое время аномальных морозов, по данным Центра космической гидрометеорологии, ледовый покров на Золотом озере увеличивается в южной, северной и западной части. О том, как выглядит замерзающее Телецкое озеро, показывают на снимках туристы в соцсетях.

Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/saprykina_yuliya. Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/pashnevaeo. Лёд подошёл к кордону Кокши с юга Телецкого озера. В то же время в окрестностях Яйлю ещё открытая вода. Фото: Сергей Усик instagram.com/altaiskiyzapovednik. Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/iamkseniya04. Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/julies_83. Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/evg7221. Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/sonkazolotayaru4ka. Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/julies_83. Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/sergeiozero. Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/love_jorney. По данным дистанционного зондирования на заливе Колдор наблюдается прирост заснеженных ледяных полей; на побережье залива Камга, распложенном в самой северной части озера, отмечается увеличение кромки ледового покрова. У Кокши лёд! В Алтайском заповеднике. Автор @nadezhda.usik #алтайскийзаповедник #заповедник #горныйалтай #лёд #кокши ##altayskiizapovednik #laketeletskoe #altaireserve #goldenmountainsofaltai Публикация от Aлтайский заповедник (@altaiskiyzapovednik) Янв 26, 2018 at 10:28 PST Спутниковый мониторинг ледовой обстановки акватории Телецкого озера показывает значительный прирост ледового покрова на западном побережье озера, в месте впадения рек Аюкечпес и Кулядын. По данным сравнительного анализа разновременных спутниковых данных наблюдается активное становление ледового покрова в южной части Телецокого озера (в местах впадения рек Чулышман и Кыга, близ населенного пункта Чири).