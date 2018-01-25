Как в аномальные морозы выглядит самый жаркий курорт Алтайского края

Летом на озере Яровом жизнь бьет ключом. Сюда приезжают десятки тысяч туристов, пляжи забиты днем, а вечером народ отрывается на дискотеках и в барах. Но что происходит на "алтайской Ибице" в лютые январские морозы? Об этом рассказывает подборка фотографий из Instagram от тех редких туристов, которым зачем-то понадобилось приехать на этот курорт зимой.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/yarovoe_doma.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/besedin_89.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/katerina.k777.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/katerina.k777.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/ganonocgka.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/aksacat.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/polishka_o.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/yarovoe_official.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/polishka_o.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/polishka_o.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/yarovoe_official.
Яровое зимой. Фото: www.instagram.com/yarovoe_official.
А вот как там было летом:
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