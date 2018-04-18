Ветер переменится. Когда потеплеет в Алтайском крае

В Алтайском крае в ближайшие два дня сохранится хоть и плюсовая (+4…+9 градусов), но прохладная и дождливая погода.

Местами в восточных и южных районах обещают осадки в виде мокрого снега, возможны гололедные явления, в утренние часы местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, местами порывы ночью до 12-17, днем до 10-15.

В Барнауле днем будет +5…+7 градусов, также с северным ветром и дождем. Ночью будет -2…-4 градуса.

Однако, уже в пятницу ветер сменится на южный, будет преимущественно без осадков, а температура поднимется до +10…+15 градусов по краю, до +11…+13 в Барнауле.