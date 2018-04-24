Когда отключат отопление в Барнауле в 2018 году

Что говорят энергетики

По словам представителей Сибирской генерирующей компании (СГК), отопление отключают по постановлению мэрии. Пока такого документа нет, поэтому энергетики продолжают отапливать дома и социальные объекты в Барнауле.

Постановление об отключении подписывает глава города. Для этого необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов продержалась не менее 5 дней.

Что с погодой

Пока нужная температура в Барнауле простояла только два дня: 22 и 23 апреля, рассказали altapress.ru в Алтайском ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, теплая погода сохранится 24 и 25 апреля. А вот 26 апреля похолодает. Это будут пятые сутки, но пока неизвестно, сохранится ли средняя температура выше 8 градусов или станет холоднее.

С пятницы по воскресенье (27-29 апреля), по предварительному прогнозу, среднесуточная температура будут ниже 8 градусов.

Что решают в мэрии

Из-за таких колебаний температуры неясно, что решат в администрации города. Например, в 2017 году в Барнауле отопление отключили 2 мая, а в Бийске и Рубцовске — 25 апреля.

Как пояснили в барнаульской мэрии, сейчас жильцы многоквартирных домов могут сами решить, когда им отключить отопление. Для этого они должны коллективно обратиться в свою управляющую компанию, а та подать — заявку в СГК или МУП "Энергетик".

В администрации города пояснили, что некоторые жильцы барнаульских домов уже воспользовались таким правом, а остальные могут сделать это "хоть сейчас".

Постановление об отключении отопления при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов, в первую очередь, касается социальных объектов, сообщили в мэрии. Однако когда оно будет подписано, отключат и отопление в тех домах, УК которых не подали раньше самостоятельно заявку энергетикам. Однако, из-за надвигающегося похолодания мэр пока не подписал этот документ.

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