Когда отключат отопление в Барнауле в 2018 году

Барнаульские власти пока не решили, когда отключат центральное отопление. Для этого в городе должна установиться стабильно теплая погода, но пока синоптики дают неоптимистичный прогноз на конец недели. Однако управляющие компании могут самостоятельно попросить энергетиков отключить отопление — до постановления мэрии.
Что говорят энергетики
По словам представителей Сибирской генерирующей компании (СГК), отопление отключают по постановлению мэрии. Пока такого документа нет, поэтому энергетики продолжают отапливать дома и социальные объекты в Барнауле.
Постановление об отключении подписывает глава города. Для этого необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов продержалась не менее 5 дней.
Что с погодой
Пока нужная температура в Барнауле простояла только два дня: 22 и 23 апреля, рассказали altapress.ru в Алтайском ЦГМС.
По прогнозам синоптиков, теплая погода сохранится 24 и 25 апреля. А вот 26 апреля похолодает. Это будут пятые сутки, но пока неизвестно, сохранится ли средняя температура выше 8 градусов или станет холоднее.
С пятницы по воскресенье (27-29 апреля), по предварительному прогнозу, среднесуточная температура будут ниже 8 градусов.
Что решают в мэрии
Из-за таких колебаний температуры неясно, что решат в администрации города. Например, в 2017 году в Барнауле отопление отключили 2 мая, а в Бийске и Рубцовске — 25 апреля.
Как пояснили в барнаульской мэрии, сейчас жильцы многоквартирных домов могут сами решить, когда им отключить отопление. Для этого они должны коллективно обратиться в свою управляющую компанию, а та подать — заявку в СГК или МУП "Энергетик".
В администрации города пояснили, что некоторые жильцы барнаульских домов уже воспользовались таким правом, а остальные могут сделать это "хоть сейчас".
Постановление об отключении отопления при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов, в первую очередь, касается социальных объектов, сообщили в мэрии. Однако когда оно будет подписано, отключат и отопление в тех домах, УК которых не подали раньше самостоятельно заявку энергетикам. Однако, из-за надвигающегося похолодания мэр пока не подписал этот документ.
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