В Бийске около училища забил коммунальный фонтан

В Бийске забил коммунальный фонтан. 23 апреля 2018 года. Фото: Николай Беспоместных vk.com/biysk_all. В Бийске забил коммунальный фонтан. 23 апреля 2018 года. Фото: Николай Беспоместных vk.com/biysk_all.

Рукотворный "гейзер" забил около училища № 46.

Ранее сайт мэрии города предупредил, что с 23 по 26 апреля в Бийске водоканал будет проводить промывку водопроводных сетей на некоторых улицах.