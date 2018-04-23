В Бийске около училища забил коммунальный фонтан

23 апреля в Алтайском крае бийчане заметили фонтан, бьющий из водопроводного колодца на улице Социалистической, сообщают очевидцы в группе "Типичный Бийск".
В Бийске забил коммунальный фонтан. 23 апреля 2018 года. Фото: Николай Беспоместных vk.com/biysk_all.
В Бийске забил коммунальный фонтан. 23 апреля 2018 года. Фото: Николай Беспоместных vk.com/biysk_all.
Рукотворный "гейзер" забил около училища № 46.
Ранее сайт мэрии города предупредил, что с 23 по 26 апреля в Бийске водоканал будет проводить промывку водопроводных сетей на некоторых улицах.
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