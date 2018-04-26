Выходные в мае: сколько отдыхаем и когда выходим на работу

Майские выходные—2018 порадуют россиян не только четырьмя днями отдыха, но и совсем короткой рабочей неделей. Altapress.ru рассказывает, как отдыхаем в мае и когда заканчиваются официальные выходные.
Календарь майских выходных
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28 апреля (суббота) — сокращенный рабочий день;
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29-30 апреля, 1-2 мая (с воскресенья по среду) — первомайские выходные;
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3-4 мая (четверг, пятница) — рабочие дни;
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5-6 мая (суббота, воскресенье) — выходные;
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7 мая (понедельник) — рабочий день;
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8 мая (вторник) — сокращенный рабочий день;
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9 мая (среда) — праздничный выходной: День Победы.
Когда будут следующие "длинные" выходные?
После майских праздников следующий "мини-отпуск" будет в июне. В связи с празднованием Дня России у нас будет три выходных дня подряд — с 10 по 12 июня, с воскресенья по вторник. Понедельник (11 июня) в 2018 году становится днем отдыха за счет переноса выходного с субботы, 9 июня.
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