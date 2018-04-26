Выходные в мае: сколько отдыхаем и когда выходим на работу

Календарь майских выходных

28 апреля (суббота) — сокращенный рабочий день;

29-30 апреля, 1-2 мая (с воскресенья по среду) — первомайские выходные ;

3-4 мая (четверг, пятница) — рабочие дни;

5-6 мая (суббота, воскресенье) — выходные;

7 мая (понедельник) — рабочий день;

8 мая (вторник) — сокращенный рабочий день;

9 мая (среда) — праздничный выходной: День Победы.

Когда будут следующие "длинные" выходные?

После майских праздников следующий "мини-отпуск" будет в июне. В связи с празднованием Дня России у нас будет три выходных дня подряд — с 10 по 12 июня, с воскресенья по вторник. Понедельник (11 июня) в 2018 году становится днем отдыха за счет переноса выходного с субботы, 9 июня.