Выходные в мае: сколько отдыхаем и когда выходим на работу

Сегодня, 12:00.
Жизнь

Майские выходные—2018 порадуют россиян не только четырьмя днями отдыха, но и совсем короткой рабочей неделей. Altapress.ru рассказывает, как отдыхаем в мае и когда заканчиваются официальные выходные.

Шашлык.
Шашлык. Фото: СС0.

Календарь майских выходных

  • 28 апреля (суббота) — сокращенный рабочий день;

  • 29-30 апреля, 1-2 мая (с воскресенья по среду) — первомайские выходные;

  • 3-4 мая (четверг, пятница) — рабочие дни;

  • 5-6 мая (суббота, воскресенье) — выходные;

  • 7 мая (понедельник) — рабочий день;

  • 8 мая (вторник) — сокращенный рабочий день;

  • 9 мая (среда) — праздничный выходной: День Победы.

Когда будут следующие "длинные" выходные?

После майских праздников следующий "мини-отпуск" будет в июне. В связи с празднованием Дня России у нас будет три выходных дня подряд — с 10 по 12 июня, с воскресенья по вторник. Понедельник (11 июня) в 2018 году становится днем отдыха за счет переноса выходного с субботы, 9 июня.

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