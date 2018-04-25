Отдых в Горном Алтае: куда поехать на майские праздники

Краткое содержание

Белокуриха

Где находится

Белокуриха расположена в 228 км от Барнаула и в 61 км от Бийска.

Как добраться

От автовокзала Барнаула каждый день ходят несколько рейсов до города-курорта. Стоимость билета — 500 рублей, время в пути — около 4 часов.

На автомобиле добраться можно за 3 часа.

Сколько стоит

Согласно сайту booking.com, в Белокурихе осталось мало мест в отелях на майские праздники. Четырехдневное проживание обойдется в сумму от 7 тыс. до 48 тыс. рублей в зависимости от типа отеля.

К примеру, в "Орионе" за 8,8 тыс. рублей можно остановится в номере с двумя кроватями. А в "Беловодье" номер с одной кроватью стоит от 21 тыс. рублей (суммы указаны за 4 дня проживания — с 29 апреля по 3 мая).

Чем заняться

Одна из достопримечательностей города-курорта — гора Церковка, здесь весь год работает канатно-кресельный подъемник. Цена взрослого билета на подъемник: 400 рублей. Детям до 6 лет — бесплатно.

В городе можно посетить аквапарк в отеле "Беловодье" и оздоровительный центр "Водный мир". Здесь есть бассейны, джакузи, бани и другое. Вход стоит от 500 рублей, для детей цена ниже.

В Белокурихе действует несколько терренкуров, работают музеи, сувенирные лавки. Можно съездить в Белокуриху-2.

Телецкое озеро

Где находится

Туробъекты в основном находятся в районе сел Иогач и Артыбаш в Республике Алтай. Расстояние между Барнаулом и Иогачем составляет 592 км.

Как добраться

От автовокзала Барнаула ежедневно ходит рейс до Артыбаша. Стоимость билета — от 935 рублей, время в пути — около 8 часов.

На легковой машине добраться можно за 5-6 часов.

Сколько стоит

Проживание на турбазах в сутки стоит от 850 до 6,5 тыс. рублей. По словам турагентов, это направление барнаульцы спрашивают реже, чем остальные: ехать туда довольно долго.

Чем заняться

В мае еще не будет экскурсий по озеру, но можно отдохнуть на природе.

Бирюзовая Катунь

Где находится

В Алтайском районе. Расстояние от Барнаула до "Бирюзовой Катуни" составляет 290 км, от Бийска — 130 км.

Как добраться

На рейсовых автобусах Барнаул-Мульта, Барнаул-Онгудай и Барнаул-Чемал до "Бирюзовой Катуни" можно доехать за 580-640 рублей. Время в пути — около 5 часов.

На автомобиле время в дороге займет 3-4 часа.

Сколько стоит

В "Бирюзовой Катуни" работают несколько турбаз и гостиничных комплексов. Суточное размещение стоит от 600 до 3,6 тыс. рублей.

Чем заняться

29 апреля на территории турзоны пройдет праздник "Цветение маральника". В остальные дни здесь можно сходить на экскурсию в Тавдинские пещеры, посетить местные достопримечательности, съездить в развлекательный комплекс Altai Palace, который находится рядом с "Бирюзовой Катунью".

Турбазы и комплексы Горного Алтая: где уже нет мест

По словам турагентов, сейчас уже невозможно найти места на турбазах "Алтика" и "Орлиное гнездо" в Горном Алтае. Номера там забронировали несколько месяцев назад. В арт-отеле Altai Palace на майские праздники также нет свободных номеров.