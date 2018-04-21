"Цветение маральника" на Алтае: как добраться и чем заняться на празднике

Краткое содержание

Где и когда пройдет праздник "Цветение маральника"

В 2018 году праздник пройдет на территории "Бирюзовой Катуни" 29 апреля.

Как добраться до "Бирюзовой Катуни"

Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Расстояние между Барнаулом и "Бирюзовой Катунью" составляет около 290 км.

На автомобиле доехать можно за 3-4 часа. 29 апреля въезд на территорию турзоны будет бесплатным.

Уехать на праздник можно с туристическими компаниями: они организуют доставку из Барнаула, Бийска, Заринска, Павловска, Белокурихи, Камня-на-Оби, Новосибирска и Томска. Тур стоит от 1,1 тыс. рублей.

Список турфирм опубликован на сайте праздника.

Что взять с собой на "Цветение маральника"

Организаторы рекомендуют взять с собой:

туристский коврик, чтобы посидеть на берегу реки или на газоне,

фотоаппарат,

одежду по погоде.

Что посмотреть на празднике "Цветение маральника"

Сувениры и не только

На празднике пройдет выставка-ярмарка алтайских ремесленников. Туристы смогут купить товары и сувениры ручной работы: куклы, текстиль, товары из дерева, керамика, магниты, украшения, бижутерия и другое. Выставка начнет работать с 12 часов.

Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт"

По словам организаторов, выставка пройдет в формате фестиваля "Крестьянское гостеприимство". В ней примут участие районы и города Алтайского края.

В этом году на выставке впервые будет участвовать конезавод Алтайского района: гости увидят русскую тройку лошадей, узнают о конных турах на Алтае. Будет организована фотозона с собаками, лошадьми и костюмированными персонажами.

Также впервые на выставке "АлтайТур. АлтайКурорт" представят полеты авиамоделей. Участники угостят натуральными блюдами, ресторация "Горная аптека" из Барнаула представит традиционные блюда сибирского стола, раскроет рецепт горячего травяного бальзама.

Экскурсии на пасеку и пещеры

29 апреля пройдет выездная экскурсия на пасеку "Медовый рай", где можно попробовать мед и медовуху, бальзамы, чай на горных травах. Экскурсия стоит 200 рублей и продлится 1 час.

В этот день устроят экскурсии к местам, где цветет маральник. Экскурсия от 200 рублей.

Также на празднике можно посетить Тавдинские пещеры. Этот природный объект оборудован лестницами, перилами, смотровой площадкой и освещением. Экскурсия стоит 200 рублей, плюс 150 рублей нужно заплатить за вход в пещеру. Продлится прогулка 1,5-2 часа.

Гастрономический шопинг-тур.

На празднике организуют дегустационную зону, где гости смогут попробовать и купить продукты алтайских производителей: сыры, напитки, травяные чаи, мед, колбасы и деликатесы.

Где можно поесть?

В "Бирюзовой Катуни" будут работать кафе, рестораны и магазины с напитками и едой. Средний чек — от 250 рублей.

Можно ли переночевать на территории "Бирюзовой Катуни"?

Да, но об этом лучше позаботиться заранее. Нужно забронировать места на турбазах и гостиницах, которые работают на территории турзоны. Суточное размещение выйдет от 600 до 3600 рублей.

Факт

"Цветение маральника" проходит в Алтайском крае уже в шестой раз.