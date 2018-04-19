Куда поехать на майские праздники барнаульцу

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Вьетнам

В мае на вьетнамском курорте Нячанг стоит теплая погода, море спокойное. Это время относят к высокому сезону, на курортах отдыхает много туристов. Из-за высокого спроса на рейсе, который стоит на 25 апреля из Барнаула, осталось всего несколько мест. Из-за этого цены на путевки сейчас высокие. Тур на 12 ночей обойдется в 102 тыс. рублей на двоих.

Турция

В мае в Турции нет сильной жары, море обычно еще не прогревается. Поэтому туры в это время дешевле чем летом. Однако в этом году теплая погода установилась раньше, местные жители ходят в футболках уже с апреля, рассказали altapress.ru в турагентстве "Пятница". Первые чартеры из Барнаула в Анталию запланированы на 30 апреля и 1 мая. Из Новосибирска на курорт можно улететь с 24 апреля. Путевка в Турцию на 10-11 ночей (отель 3*) на двоих стоит от 56-60 тыс. рублей.

Тунис

На пляжах Туниса в мае мало туристов. Покупаться в это время не удастся, зато можно посетить местные исторические достопримечательности. Первые чартеры из Новосибирска полетят с 26 апреля. Тур на двоих стоит от 66 тыс. рублей на 11 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле.

Греция (Крит)

В мае на острове нежарко, вода еще прохладная. Зато цены на туры ниже, чем летом. Для отдыха в этой стране нужна шенгенская виза. Первые рейсы из Новосибирска стоят на 30 апреля. Путевка на двоих обойдется от 69 тыс. рублей на 10 ночей.

Чехия (Прага)

В мае в Праге тепло. Это время хорошо подходит для прогулок по городу. Для поездки в Чехию нужна шенгенская виза. Путевка с вылетом из Новосибирска 4 мая на 7 ночей на двоих с проживанием в отеле "3 звезды" стоит 98 тыс. рублей. Аналогичный тур с вылетом 27 апреля — 113 тыс. рублей.