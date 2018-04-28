"Офис переехал домой ко мне": барнаульцы сняли клип о закрытии ТЦ "Гулливер"

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Жизнь

Сотрудники канала "Катунь 24" сняли клип о закрытии в Барнауле ТЦ "Гулливер". Ранее там нашли нарушения требований пожарной безопасности. Ролик на своей странице в социальной сети разместил Максим Милосердов.

Барнаульцы сняли клип о закрытии ТЦ "Гулливер".
Барнаульцы сняли клип о закрытии ТЦ "Гулливер". Фото: Скриншот с видео vk.com, Максим Милосердов.

Напомним,  вечером, 26 апреля, около 19 часов в "Гулливер" пришли судебные приставы и известили арендаторов о закрытии ТЦ. 

Пока работу остановили в качестве обеспечительной меры по требованию прокуратуры. Ночью арендаторы вывозили из здания товар и оборудование. О том, что центр закроют, сообщили только нескольким предпринимателям.

В ролике шуточно рассказывают о закрытии ТЦ "Гулливер". В частности, в песне поют: "А я мучаюсь ночами и "Газель" встречаю. Мне сегодня не до смеха, офис переехал домой ко мне".

Ранее прокуратура Алтайского края сообщала, что намерена приостановить деятельность четырех торговых центров. Среди них "Гулливер", "Первомайский", "Район" в Барнауле и "Воскресенье" в Бийске. Основные проблемы связаны с работой пожарных сигнализаций, закрытыми эвакуационными выходами и переделками, не предусмотренными в проекте.

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