"Офис переехал домой ко мне": барнаульцы сняли клип о закрытии ТЦ "Гулливер"

Напомним, вечером, 26 апреля, около 19 часов в "Гулливер" пришли судебные приставы и известили арендаторов о закрытии ТЦ.

Пока работу остановили в качестве обеспечительной меры по требованию прокуратуры. Ночью арендаторы вывозили из здания товар и оборудование. О том, что центр закроют, сообщили только нескольким предпринимателям.

В ролике шуточно рассказывают о закрытии ТЦ "Гулливер". В частности, в песне поют: "А я мучаюсь ночами и "Газель" встречаю. Мне сегодня не до смеха, офис переехал домой ко мне".

Ранее прокуратура Алтайского края сообщала, что намерена приостановить деятельность четырех торговых центров. Среди них "Гулливер", "Первомайский", "Район" в Барнауле и "Воскресенье" в Бийске. Основные проблемы связаны с работой пожарных сигнализаций, закрытыми эвакуационными выходами и переделками, не предусмотренными в проекте.