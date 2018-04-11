Прокуратура требует закрыть барнаульские ТЦ "Гулливер" и "Первомайский"

Краевая прокуратура направила в суд иски с требованием приостановить деятельность четырех крупных ТЦ в Барнауле и Бийске. Ведомство считает, что в них нарушены правила противопожарной безопасности. Об этом заявил представитель краевой прокуратуры Руслан Усвят, сообщает "Интерфакс".
Где нашли нарушения?
Прокуратура проверила на противопожарную безопасность 14 барнаульских и несколько бийских торговых центрах. В четырех из них нашли грубейшие нарушение. Это:
- "Гулливер" (Красноармейский, 51а)
- "Первомайский" (Красноармейский, 58)
- "Район" (Попова, 70д)
- "Воскресенье" (Бийск, Мухачева, 200)
Так, в 14-этажном "Гулливере" не работает противопожарная сигнализация. А в "Первомайском" на месте предусмотренной проектом парковки находятся торговые ряды (вероятно, речь о магазине цифровой техники DNS).
Что им грозит?
В отношении всех четырех магазинов составлены иски. Усвят заявил, что если суд удовлетворит требования прокуратуры, то торговые центры закроют до полного устранения нарушений.
В прокуратуре отметили, что намерены приостановить деятельность только тех ТЦ, где есть серьезные нарушения, которые представляют опасность для посетителей.
— Закрытие торгового центра не требуется, если необходимо устранить нарушение, к примеру, в виде развешивания табличек с указанием эвакуационных выходов, —заявила начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры Татьяна Доценко.
Массовые проверки ТЦ проходят после пожара в кемеровской "Зимней вишне". Там погибли более 60 человек, из которых примерно 40 человек — дети.
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