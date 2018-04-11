Прокуратура требует закрыть барнаульские ТЦ "Гулливер" и "Первомайский"

Где нашли нарушения?

Прокуратура проверила на противопожарную безопасность 14 барнаульских и несколько бийских торговых центрах. В четырех из них нашли грубейшие нарушение. Это:

"Гулливер" (Красноармейский, 51а)

(Красноармейский, 51а) "Первомайский" (Красноармейский, 58)

(Красноармейский, 58) "Район" (Попова, 70д)

(Попова, 70д) "Воскресенье" (Бийск, Мухачева, 200)

Так, в 14-этажном "Гулливере" не работает противопожарная сигнализация. А в "Первомайском" на месте предусмотренной проектом парковки находятся торговые ряды (вероятно, речь о магазине цифровой техники DNS).

Что им грозит?

В отношении всех четырех магазинов составлены иски. Усвят заявил, что если суд удовлетворит требования прокуратуры, то торговые центры закроют до полного устранения нарушений.

В прокуратуре отметили, что намерены приостановить деятельность только тех ТЦ, где есть серьезные нарушения, которые представляют опасность для посетителей.

— Закрытие торгового центра не требуется, если необходимо устранить нарушение, к примеру, в виде развешивания табличек с указанием эвакуационных выходов, —заявила начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры Татьяна Доценко.

Массовые проверки ТЦ проходят после пожара в кемеровской "Зимней вишне". Там погибли более 60 человек, из которых примерно 40 человек — дети.