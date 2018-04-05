В нескольких барнаульских ТРЦ нашли серьезные нарушения пожарной безопасности

Так, в ТРЦ "Огни" неисправны автоматическая система пожаротушения и противопожарный водопровод. Система оповещения и управления эвакуацией не работала в автоматическом режиме.

В торговых центрах "Весна", "Европа" и "Волна" обнаружили отсутствие вторых эвакуационных выходов, не соответствие ширины путей эвакуации в некоторых торговых помещениях. Кроме того, зачастую эвакуационные выходы находятся в складских помещениях.

Прокуратура Октябрьского района выявила нарушения в ТРЦ "Пионер". Там не все помещения защищены автоматической установкой пожаротушения, не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты, сообщает ведомство.

В торговых залах на первом, втором и третьих этажах (площадью более 150 кв.м.) не предусмотрен второй эвакуационный выход из помещения.

На 4-ом этаже торгового центра "Пионер" на пути эвакуации находится "Лабиринт зазеркалье". Он выполнен из материалов с более высокой пожарной опасностью.

Ранее прокуратура региона нашла нарушения в барнаульской "Арене" и нескольких торговых центрах Бийска.

Массовые проверки связаны с трагическим пожаром в Кемерове. 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в столице Кемеровской области произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Жертвами могли стать двое барнаульских детей, которые пропали вместе с отцом после того, как сообщили, что собираются в ТЦ. Они находятся в списке пропавших без вести.

Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их похоронили 28 марта.