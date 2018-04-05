В нескольких барнаульских ТРЦ нашли серьезные нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Барнаула во время проверки нашла нарушения пожарной безопасности в торговых центрах "Весна", "Европа", "Огни", "Волна" и "Пионер", сообщает сайт ведомства.
Так, в ТРЦ "Огни" неисправны автоматическая система пожаротушения и противопожарный водопровод. Система оповещения и управления эвакуацией не работала в автоматическом режиме.
В торговых центрах "Весна", "Европа" и "Волна" обнаружили отсутствие вторых эвакуационных выходов, не соответствие ширины путей эвакуации в некоторых торговых помещениях. Кроме того, зачастую эвакуационные выходы находятся в складских помещениях.
Прокуратура Октябрьского района выявила нарушения в ТРЦ "Пионер". Там не все помещения защищены автоматической установкой пожаротушения, не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты, сообщает ведомство.
В торговых залах на первом, втором и третьих этажах (площадью более 150 кв.м.) не предусмотрен второй эвакуационный выход из помещения.
На 4-ом этаже торгового центра "Пионер" на пути эвакуации находится "Лабиринт зазеркалье". Он выполнен из материалов с более высокой пожарной опасностью.
Ранее прокуратура региона нашла нарушения в барнаульской "Арене" и нескольких торговых центрах Бийска.
Массовые проверки связаны с трагическим пожаром в Кемерове. 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в столице Кемеровской области произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Жертвами могли стать двое барнаульских детей, которые пропали вместе с отцом после того, как сообщили, что собираются в ТЦ. Они находятся в списке пропавших без вести.
Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их похоронили 28 марта.
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