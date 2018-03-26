Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: что известно?

Краткое содержание

Что случилось?

Вечером 25 марта в Кемерове произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Сообщение о задымлении на пульт МЧС России по Кемеровской области поступило около 16:20. Сотрудники ППС прибыли к месту происшествия, помогли работникам заведения эвакуировать посетителей и организовали оцепление около здания.

По предварительной информации, горели три из четырех этажей торгового центра, очаг возгорания мог находиться в кинотеатре. Одно обрушение произошло на третьем этаже. Спасатели не пострадали, их успели вывести из помещения. Позже обрушился потолок на четвертом этаже прямо над кинозалом.

Некоторым посетителям пришлось покидать ТЦ через окно, люди выпрыгивали с третьего этажа, их снимали с крыши при помощи лестницы.

Сообщается, что во время пожара не сработала система противопожарной безопасности, а также системы оповещения. Кроме того стены здания на третьем и четвертым этажах были обиты горючим пластиком, который при нагревании выделил едкий отравляющий запах, из-за и которого погибли люди.

Что известно о погибших и пострадавших ТЦ "Зимняя вишня"?

Вечером 25 марта сообщалось, что все посетители и сотрудники торгового центра эвакуированы. Однако позже стало известно, что в одном из залов кинотеатра ТЦ "Зимняя вишня" обнаружили тела четырех детей. Позже спасатели обнаружили других погибших.

По последним данным, при пожаре в ТЦ погибли 48 человек, среди них 9 детей. Тела 19-ти человек уже направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данным местных властей, среди погибших — 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева. Первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал, что процедура опознания и судмедэкспертиза будут проводится в понедельник, 26 марта.

Губернатор Кемеровской области области Аман Тулеев заявил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Стало известно, что в в кинотеатре в огненной ловушке оказались школьники из Томска. Пока неизвестно, сколько их было. Кроме того, там же смотрели мультики 12 ребят поселка Трещевский Топкинского района Кемеровской области и один — из города Междуреченск. В списках пропавших дети всех возрастов: от двух лет до 17, передает "Интерфакс".

По данным оперативного штаба, в ЧП пострадали не менее 43 человек. 12 человек находятся в стационарах, двое из них в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших отравились продуктами горения, у некоторых ожоги верхних дыхательных путей. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано, сообщается на сайте СУ СКР.

В областной клинической больнице Кемерова люди выстроились в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при пожаре.

Что неизвестно из происшествия?

До сих пор 16 человек считаются пропавшими без вести. Опубликован список из 64 людей, по которым поступили заявления от родственников. 48 из них уже признаны погибшими.

Также специалисты пока не установили причину возгорания. По одной из версий, пожар начался в кинотеатре на четвертом этаже. Хотя позднее Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. По предварительной версии, у одного из детей была зажигалка, из-за которой воспламенился поролон, а затем пламя моментально охватило все помещение, сообщает сайт VSЁ42.ru.

Что известно о пожаре?

Пожарные тушили здание в течение 14 часов. Поздно ночью пожар удалось локализовать, сообщается на сайте МЧС России по Кемеровской области. В ликвидации пожара задействовали более 500 спасателей. Площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. метров.

По последним данным, спасатели не могут войти в некоторые помещения ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. "Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры", — сказал Пучков. Сейчас спасатели разбирают завалы. Для этого привезли с собой поисковых собак, необходимое оборудование для проведения поисковых работ. Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж. Оставшиеся люди могут находиться там. В помещении остались очаги тления.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев сообщил, что ТЦ не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы.

Что известно следствию?

Следком РФ по Кемеровской области в связи с пожаром возбуждено уголовное дело. Следователи допросили 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Сейчас устанавливается эпицентр возгорания, отрабатываются все возможные версии произошедшего.

Сообщается, что в Кемерово задержали владелицу ТЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок. Также задержали директора компании, отвечавшего за пожарную безопасность, и директора еще одной компании.

Что известно о торговом центре "Зимняя вишня"?

Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" находится в Кемерове на проспекте Ленина. Это четырехэтажное здание. Внутри него находятся кафе-бар, кинотеатр, фитнес-клуб детский развлекательный центр, боулинг и магазины. Среди них - "Мария-Ра", "Новэкс", "Ярче", O'Stin, "Хитэк", "Детский мир", Zolla и другие, согласно сайту торгового центра.

Кинотеатр, в котором нашли погибших, находится на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня".

Справка

Кемеровский пожар стал одним из шести крупнейших за последние 100 лет по числу жертв. Так, он оказался в одном ряду с возгоранием в гостинице "Россия" в Москве, которое произошло в 1977 году, (42 жертвы), в общежитии РУДН в Москве (2003 год, 44 человека погибли), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 погибших) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013 год, 37 жертв