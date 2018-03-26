В Кемерово по делу о пожаре в "Зимней вишне" задержали трех человек

По данным сайта, во время пожара не сработала система противопожарной безопасности, а также системы оповещения. Кроме того стены помещений на третьем и четвертым этажах были обиты горючим пластиком, который при нагревании выделял едкий отравляющий запах, повлекший гибель людей.

Замглавы МЧС Владлен Аксенов заявил, что 11 пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове госпитализированы.

— 11 человек находятся в больницах, 34 пострадавших направлены на амбулаторное лечение, — сказал он.