В Кемерово в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" происходят обрушения. Пожарных вывели из здания

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Фото: опубликовано на vk.com/typical_kmr. Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Фото: опубликовано на vk.com/typical_kmr. Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Фото: опубликовано на vk.com/typical_kmr.

Одно обрушение произошло на третьем этаже. Спасатели не пострадали, их успели вывести из помещения. Позже обрушился потолок на четвертом этаже прямо над кинозалом. По данным паблика "Типичный Кемерово, пожарных эвакуировали из здания.

Напомним, что пожар в торговом центре случился 25 марта. По последним данным, погибшими считаются 37 человек. Среди погибших 9 детей. Около 60 пропали без вести, в том числе 40 детей. По данным оперативного штаба, в ЧП пострадали не менее 43 человек. 10 человек находятся в стационарах, двое из них в тяжёлом состоянии. По данным местных властей, среди погибших — 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади в 1,5 тыс. кв. м. Сейчас спасатели проводят проверку на наличие скрытых очагов. На месте работают более 300 человек и свыше 60 единиц техники.

В областной клинической больнице Кемерова люди выстроились в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при пожаре.

Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что дальнейшая эксплуатация "Зимней вишни" невозможна, торговый центр будут разбирать.

Задержана владелица ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок. Сейчас её допрашивает Следственный комитет.

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил разобраться в организации строительства и эксплуатации торгового центра. Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев сообщил, что ТЦ не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы.

Траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" будет объявлен в ближайшие дни.

Справка

Кемеровский пожар стал одним из шести крупнейших за последние 100 лет по числу жертв. Так, он оказался в одном ряду с возгоранием в гостинице "Россия" в Москве, которое произошло в 1977 году, (42 жертвы), в общежитии РУДН в Москве (2003 год, 44 человека погибли), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 погибших) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013 год, 37 жертв).