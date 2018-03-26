В Кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 37 человек, среди них — дети

25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово случился пожар. По последним данным, 37 человек считаются погибшими, около 60 пропали без вести, в том числе 40 детей, передает RT. Среди погибших — 9 несовершеннолетних.
По данным МЧС, пожар локализован, в ликвидации задействованы максимально-возможные силы и средства. Группировка усилена, на месте работают более 300 человек и свыше 60 единиц техники. На помощь кемеровским пожарным пришли бойцы Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, специалисты центра экстренной психологической помощи, а также оперативная группа, психологи и спасатели Сибирского регионального центра МЧС России.
"На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово. Разбор завалов продолжается", — говорится в Telegram-канале СКР.
Как отметил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, тела жертв были обнаружены на последнем этаже ТЦ. Некоторые из них находились в кинозале.
"Во втором кинозале 13 человек нашли (погибшими. — RT). Пожаные продолжают двигаться дальше", — сообщил Чернов. Он добавил, что процедура опознания и судмедэкспертиза будут проводится в понедельник .
По данным местных властей, среди погибших — 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева.
По данным оперативного штаба, в ЧП пострадали не менее 43 человек. 10 человек находятся в стационарах, двое из них в тяжёлом состоянии.
большинство пострадавших отравились продуктами горения, у некоторых ожоги верхних дыхательных путей.
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади в 1,5 тыс. кв. м. Сейчас спасатели проводят проверку на наличие скрытых очагов.
Следком по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту гибели четверых человек. В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовую оценку действиям представителей торгового комплекса, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в нем. Задержана владелица ТЦ.
Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев сообщил, что ТЦ не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы.
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