В Кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 37 человек, среди них — дети

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/typical_kmr. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/typical_kmr. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/typical_kmr. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/typical_kmr. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/typical_kmr. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/incident_42. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/incident_42. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/incident_42. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/incident_42. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/incident_42.

По данным МЧС, пожар локализован, в ликвидации задействованы максимально-возможные силы и средства. Группировка усилена, на месте работают более 300 человек и свыше 60 единиц техники. На помощь кемеровским пожарным пришли бойцы Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, специалисты центра экстренной психологической помощи, а также оперативная группа, психологи и спасатели Сибирского регионального центра МЧС России.

"На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово. Разбор завалов продолжается", — говорится в Telegram-канале СКР.

Как отметил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, тела жертв были обнаружены на последнем этаже ТЦ. Некоторые из них находились в кинозале.

"Во втором кинозале 13 человек нашли (погибшими. — RT). Пожаные продолжают двигаться дальше", — сообщил Чернов. Он добавил, что процедура опознания и судмедэкспертиза будут проводится в понедельник .

По данным местных властей, среди погибших — 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева.

По данным оперативного штаба, в ЧП пострадали не менее 43 человек. 10 человек находятся в стационарах, двое из них в тяжёлом состоянии.

большинство пострадавших отравились продуктами горения, у некоторых ожоги верхних дыхательных путей.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади в 1,5 тыс. кв. м. Сейчас спасатели проводят проверку на наличие скрытых очагов.

Следком по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту гибели четверых человек. В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовую оценку действиям представителей торгового комплекса, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в нем. Задержана владелица ТЦ.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев сообщил, что ТЦ не проверялся пожарным надзором, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы.