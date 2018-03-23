В Бийске сгорел автомобиль Nissan, припаркованный у многоэтажки

Сгорел автомобиль 23 марта. Фото: vk.com/incident_22. Сгорел автомобиль 23 марта. Фото: vk.com/incident_22. Сгорел автомобиль 23 марта. Фото: vk.com/incident_22.

Автомобиль Nissan Wingroad вспыхнул ночью у дома на улице Ильи Мухачева,228/4. На снимках с места ЧП видно, что у машины выгорел моторный отсек. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы предполагают, что причиной возгорания мог быть поджог или короткое замыкание.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом пожаре.

Напомним, в Барнауле ночью 20 марта на парковке сгорела Toyota. Также от огня пострадали еще два автомобиля.