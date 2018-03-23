В Бийске сгорел автомобиль Nissan, припаркованный у многоэтажки

В Бийске ночью 22 марта во дворе дома сгорел автомобиль, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
Сгорел автомобиль 23 марта. Фото: vk.com/incident_22.
Сгорел автомобиль 23 марта. Фото: vk.com/incident_22.
Сгорел автомобиль 23 марта. Фото: vk.com/incident_22.
Автомобиль Nissan Wingroad вспыхнул ночью у дома на улице Ильи Мухачева,228/4. На снимках с места ЧП видно, что у машины выгорел моторный отсек. О пострадавших не сообщается.
Очевидцы предполагают, что причиной возгорания мог быть поджог или короткое замыкание.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом пожаре.
Напомним, в Барнауле ночью 20 марта на парковке сгорела Toyota. Также от огня пострадали еще два автомобиля.
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