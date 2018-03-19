В центре Барнаула неизвестные подожгли деревянный дом, окруженный многоэтажками

В Барнауле днем 19 марта вспыхнул дом на Циолковского,94а. Предварительная причина пожара — поджог, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании поступило в 12:52. К моменту прибытия пожарных горели стены здания. Позднее огонь перекинулся на крышу дома.
Огонь повредил стены и крышу здания, пострадавших нет. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Его потушили в 15 часов.
В тушении пожара участвовали 3 единицы техники и 15 человек.
Что известно о доме
Дом на Циолковского, 94а находится среди нескольких многоэтажек. Он известен многим барнаульцам. Раньше там жил пенсионер Михаил Чебаков. Он решил остаться в родительском доме и, когда вокруг начали сносить дома, не согласился на новую квартиру. В начале 1990-х Михаил ходил по судам и отстоял свои права, пишет barnaul.fm.
Рядом с домом, пострадавшим от огня, находится многоэтажка (ул. Папанинцев, 119), которую начинала строить компания "СтройГАЗ". Ранее altapress.ru писал, что дом на Папанинцев, 119 в центре скандала. Жильцы соседнего дома на ул. Папанинцев, 121 просили городскую власть остановить стройку, потому что она ведется на территории их дома.
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