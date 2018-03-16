В Павловске горит новый деревообрабатывающий завод

В Павловске произошел серьезный пожар, сообщили очевидцы в Barnaul 22. Горит новый деревообрабатывающий комбинат, который строит компания "Алтайлес".
В 18 отряде ФПС (Павловск) altapress.ru уточнили, что в ходе сварочных работ загорелся утеплитель на кровле. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Предварительный ущерб оценили в 100 тысяч рублей. Сейчас пожар почти потушен, сотрудники МЧС ведут проливку здания.
Что известно о заводе
Строительство комбината началось в марте 2017 года. Запустить его в работу "Алтайлес" планирует уже в 2018 году. Инвестиции "Алтайлеса" в проект составят 6 млрд рублей. Вернуть вложения компания намерена в течение 15 лет. Работать на заводе будут 200 человек.
Ежегодно предприятие планирует выпускать 250 тыс. кубометров шлифованной древесноволокнистой плиты общей стоимостью 5 млрд рублей.
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