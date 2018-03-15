В Барнауле начали ремонтировать Дом афганцев после масштабного пожара

Как сообщила Галина Кубрина, замначальника краевого управления по культуре и архивному делу, следующим этапом станет обследование исторического здания, разработка проектно-сметной документации, историко-культурная и государственная экспертиза. После всех этих процедур подрядчик приступит к реставрации.

Напомним, пожар произошел рано утром 6 февраля. Возгорание началось на втором этаже, в одном из кабинетов краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана. Огонь распространился на чердачное перекрытие. Площадь пожара составила 150 кв. метров. На первом этаже здания располагался и военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея. Экспозиции эвакуировали.

По данным МЧС, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. В пожаре погиб член правления краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана Василий Алексенко.