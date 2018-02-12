Губернатор Карлин поручил срочно восстановить "Дом афганцев". Кто за это заплатит

В ближайшее время профильные ведомства Алтайского края должны подготовить предварительное заключение о стоимости восстановительных работ сгоревшего на прошлой неделе "Дома афганцев". Только после этого могут начаться работы. Как сообщают altapress.ru источники, близкие к происходящему, скорее всего средства на восстановления будут выделены из краевой адресной инвестиционной программы. У самого собственника — управления по культуре— денег на это нет.
12 февраля на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Края поставил вопрос о скорейшем восстановлении сгоревших в Барнауле исторических зданий. В частности, "Дома афганцев".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Мы должны принять экстренные меры, чтобы максимально быстро восстановить здание. В первую очередь необходимо отремонтировать кровлю, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкций. После неотложных работ, на втором этапе, будем выполнять полный цикл работ по восстановлению здания. Особое внимание управление по культуре и архивному делу должно обратить на инвентаризацию всех фондов, которые были здесь. Необходимо понять, что повреждено, и принять исчерпывающие меры для того, чтобы восстановить утраченное.
Как сообщил altapress.ru источник в правительстве региона, средства для проведения работ будут направлены из краевой адресной инвестиционной программы. Никаких страховых выплатах в данном случае не будет: объект застрахован не был. Об участии в восстановительных работах краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана тоже пока речь не идет. Как пояснил наш эксперт, у "афганцев" на это просто нет денег. Кстати, под большим вопросом остается их дальнейшее пребывание в здании музея, после того, как оно будет отреставрировано. А ремонт в здании, скорее всего, сделают до конца года.
Напомним, пожар в "Доме афганцев"(Комсомольский, 73б) начался в седьмом часу утра 6 февраля. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 6:32. Через пять минут на месте был расчет пожарных. Горел первый этаж здания.
По предварительной информации, возгорание началось между первым и вторым этажами, в результате уничтожено левое крыло здания. В настоящее время специалисты МЧС и Следственного комитета продолжают расследование в связи с гибелью на пожаре человека. Практически все музейные ценности вывезли вовремя. Экспонаты находятся в основном здании Государственного краеведческого музея.
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