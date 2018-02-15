В Барнауле у сгоревшего "Дома афганцев" провели первый после пожара митинг

Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Барнаул, 15 февраля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
На митинг, который проводили в 11 часов утра собрались ветераны войны в Афганистане, полицейские, сотрудники МЧС, курсанты БЮИ и кадеты. После этого часть участников мероприятия поехали на Власихинское кладбище, где состоялась панихида по захороненным воинам-интернационалистам.
Когда вывели войска из Афганистана
День вывода войск из Афганистана в 2018 году отмечают в 29-й раз. 15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по Мосту Дружбы границу двух стран. Но вывод войск из Демократической республики Афганистан начался 15 мая 1988 года.
в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Ещё 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.
Война в Афганистане для советских военных началась 25 декабря 1979 года. Потери советской стороны за это время оцениваются по-разному. В 1989 году газета "Правда" обнародовала цифру в 13 835 человек. Позже эти данные уточнялись, официальные источники приводят порядка 15 тысяч человек, по другим, неофициальным, цифры несколько выше.
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