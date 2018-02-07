Друзья погибшего в "Доме афганцев" мужчины просят помощи с похоронами

Василию Алексенко было 43 года. У него остались дети. Являлся участником боевых действий в Чечне в составе ОМОНа, был награжден медалью "За отвагу". Занимал должность председатель правления Алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни. Временно проживал в "Доме афганцев".

Желающие принять участие, оказать помощь в организации похорон или просто проститься, могут звонить по телефонам: 8-983-108-1664 (Василий лебедь) или 8-983-605-7012 (Яна Лебедь).

Напомним, пожар случился рано утром 6 февраля. Возгорание началось на втором этаже, в одном из кабинетов краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана. Огонь распространился на чердачное перекрытие. Площадь пожара составила 150 кв. метров. На первом этаже здания располагался и военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея. Экспозиции эвакуировали.

По данным МЧС, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Один из руководителей РСВА Сергей Завалихин не комментирует altapress.ru ситуацию, ссылаясь на занятость.