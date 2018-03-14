В Барнауле жильцов многоэтажного дома эвакуировали из-за пожара в квартире

Как рассказали altapress.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, в квартире на втором этаже произошло небольшое возгорания. Площадь пожара составила 3 кв. метра. В квартире пострадали домашние вещи и оконный проем.

Спасатели эвакуировали пять жильцов дома из задымленного помещения. Причина возгорания пока неизвестна.

По словам очевидцев, в пожаре погибла кошка.