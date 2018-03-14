В Барнауле жильцов многоэтажного дома эвакуировали из-за пожара в квартире

В Барнауле 14 марта произошел пожар в квартире пятиэтажного дома по адресу Павловский тракт, 88, сообщают в сообществе "Барнаул22".
Как рассказали altapress.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, в квартире на втором этаже произошло небольшое возгорания. Площадь пожара составила 3 кв. метра. В квартире пострадали домашние вещи и оконный проем.
Спасатели эвакуировали пять жильцов дома из задымленного помещения. Причина возгорания пока неизвестна.
По словам очевидцев, в пожаре погибла кошка.
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