В алтайском городе мужчина упал со второго этажа, спасаясь от пожара

Сегодня, 08:06.
Происшествия

В одном из многоквартирных домов Камня-на-Оби 13 марта произошел пожар. Спасаясь от огня, мужчина упал со второго этажа, пишут "Каменские известия".

В алтайском городе мужчина упал со второго этажа, спасаясь от пожара. Фото: izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе мужчина упал со второго этажа, спасаясь от пожара. Фото: izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе мужчина упал со второго этажа, спасаясь от пожара. Фото: izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе мужчина упал со второго этажа, спасаясь от пожара. Фото: izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе мужчина упал со второго этажа, спасаясь от пожара. Фото: izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе мужчина упал со второго этажа, спасаясь от пожара. Фото: izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе мужчина упал со второго этажа, спасаясь от пожара. Фото: izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе мужчина упал со второго этажа, спасаясь от пожара. Фото: izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе мужчина упал со второго этажа, спасаясь от пожара. Фото: izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе мужчина упал со второго этажа, спасаясь от пожара. Фото: izvestiy-kamen.ru.

Пожар произошел в доме на улице Каменская,128. На место происшествия выехали два пожарных расчета. В квартире, расположенной на втором этаже, находился хозяин жилища. Чтобы спасти его, пожарные приставили к окну лестницу. Однако, едва начав спускаться, мужчина сорвался вниз. Спасатели подхватили пострадавшего буквально у земли.

По предварительной информации, мужчина получил ожоги рук и лица. Также он отравился  угарным газом. Пострадавшего отвезли в больницу.

Пожарные потушили возгорание, а также разобрали вещи, поврежденные огнем.  

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