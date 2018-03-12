Новосибирск "накрыло" черным едким дымом из-за крупного пожара

12 марта утром на улице Шорной Новосибирска произошел крупный пожар в складских помещениях, где хранились автомобильные шины, говорится в сообщении сообщества АСТ 54.
Внутри склада находились баллоны с пропаном, один из них взорвался, другие удалось вытащить, сообщают очевидцы. Внутри очень высокая температура, и пока нет точной информации о том, были ли в помещении в момент возгорания люди.
Из-за пожара близлежащие улицы заволокло густым дымом, из-за этого проезд на дорогах затруднен.
Запах едкого дыма достиг центра Новосибирска. Сам пожар можно наблюдать из разных районов города и даже из соседнего Бердска.
Для тушения задействован пожарный поезд. Пожару присвоен третий уровень сложности — на месте работают 90 человек, в том числе 60 сотрудников МЧС, а также — реаниматологи, инспекторы ГИБДД, другие представители спецслужб.
О причинах возгорания пока не сообщается.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.