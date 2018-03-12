Новосибирск "накрыло" черным едким дымом из-за крупного пожара

Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: Ксения Борисова, vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: Алексей Кудрявцев, vk.com/act54. Новосибирск заволокло черным едким дымом. Фото: Алексей Кудрявцев, vk.com/act54.

Внутри склада находились баллоны с пропаном, один из них взорвался, другие удалось вытащить, сообщают очевидцы. Внутри очень высокая температура, и пока нет точной информации о том, были ли в помещении в момент возгорания люди.



Из-за пожара близлежащие улицы заволокло густым дымом, из-за этого проезд на дорогах затруднен.

Запах едкого дыма достиг центра Новосибирска. Сам пожар можно наблюдать из разных районов города и даже из соседнего Бердска.

Для тушения задействован пожарный поезд. Пожару присвоен третий уровень сложности — на месте работают 90 человек, в том числе 60 сотрудников МЧС, а также — реаниматологи, инспекторы ГИБДД, другие представители спецслужб.

О причинах возгорания пока не сообщается.





