При пожаре в алтайском санатории погиб пациент. Фото: vk.com/prozarinsk. При пожаре в алтайском санатории погиб пациент. Фото: vk.com/prozarinsk. При пожаре в алтайском санатории погиб пациент. Фото: vk.com/prozarinsk.

Погибший мужчина был в санатории-профилактории на лечении. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, мужчины скончался от острого отравления окисью углерода.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Также назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Напомним, недавно алтайские полицейские спасли семью из 5 человек при сильном пожаре.