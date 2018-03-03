В Заринске в санатории-профилактории "Бодрость" 2 марта произошел пожар. Во время тушения обнаружили тело 35-летнего мужчины, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
При пожаре в алтайском санатории погиб пациент. Фото: vk.com/prozarinsk.
При пожаре в алтайском санатории погиб пациент. Фото: vk.com/prozarinsk.
При пожаре в алтайском санатории погиб пациент. Фото: vk.com/prozarinsk.
Погибший мужчина был в санатории-профилактории на лечении. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, мужчины скончался от острого отравления окисью углерода.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Также назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Напомним, недавно алтайские полицейские спасли семью из 5 человек при сильном пожаре.
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