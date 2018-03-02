Алтайские полицейские спасли 5 человек при пожаре

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Происшествия

В Бийске полицейские спасли семью при сильном пожаре, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Алтайские полицейские спасли 5 человек при пожаре. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Алтайские полицейские спасли 5 человек при пожаре. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Алтайские полицейские спасли 5 человек при пожаре. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Алтайские полицейские спасли 5 человек при пожаре. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Алтайские полицейские спасли 5 человек при пожаре. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ночью старший лейтенант полиции Александр Агапов и капитан полиции Владислав Федоров патрулировали улицы города. Они заметили клубы дыма, которые поднимались над частным сектором на улице Знаменская.

Сотрудники ДПС проехали к месту ЧП и увидели, что горит деревянный дом. Здание уже было наполовину охвачено пламенем. Выяснилось, что внутри находится семья из 5 человек. Среди них был 12-летний подросток. Когда дом вспыхнул, все они спали.

Полицейские вызвали пожарных и медиков, а также вывели людей из горящего здания. Кроме того, Александр Агапов вынес газовый баллон, чтобы не допустить взрыва.

Пострадавшие были на улице без верхней одежды, поэтому до приезда медиков они отогревались в патрульном автомобиле.

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