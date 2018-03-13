В Алтайском крае ребенок поджег игрушку и погиб при пожаре

Обвиняемая 20 декабря ушла из дома и отставила детей одних. Маленький мальчик зажигалкой поджег мягкую игрушку, затем огонь перекинулся на мебель. Дети не смогли сами выйти из здания. Их пытался спасти сосед, однако 2-летний мальчик скончался на месте происшествия от отравления окисью углерода. Другого 5-летнего ребенка госпитализировали.

Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.