В Алтайском крае ребенок поджег игрушку и погиб при пожаре

В Алтайском крае будут судить женщину, по вине которой погиб маленький мальчик. Мать оставила детей дома и один из братьев устроил пожар, сообщает СУ СКР по региону.
Обвиняемая 20 декабря ушла из дома и отставила детей одних. Маленький мальчик зажигалкой поджег мягкую игрушку, затем огонь перекинулся на мебель. Дети не смогли сами выйти из здания. Их пытался спасти сосед, однако 2-летний мальчик скончался на месте происшествия от отравления окисью углерода. Другого 5-летнего ребенка госпитализировали.
Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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