В Барнауле сгорел микроавтобус

Сообщение о возгорании поступило в 10:59. В 11:15 пожар был ликвидирован.

На тушение пожара привлекли 2 единицы техники и 7 пожарных.

О причине возгорания ничего не сообщается. Судя по фотографии, опубликованной на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар начался в передней части автомобиля.

Ранее altapress.ru писал, что 8 марта на трассе под Новосибирском сгорела фура.