В Барнауле сгорел микроавтобус

Вчера, 15:22.
Происшествия

8 марта в Центральном районе Барнаула сгорел микроавтобус, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю. 

Пожарная машина. Пожар.
Пожарная машина. Пожар. Фото: СС0.

Сообщение о возгорании поступило в 10:59. В 11:15 пожар был ликвидирован.

На тушение пожара привлекли 2 единицы техники и 7 пожарных.

О причине возгорания ничего не сообщается. Судя по фотографии, опубликованной на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар начался в передней части автомобиля. 

Ранее altapress.ru писал, что 8 марта на трассе под Новосибирском сгорела фура. 

       

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