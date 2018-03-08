В Барнауле сгорел микроавтобус

8 марта в Центральном районе Барнаула сгорел микроавтобус, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании поступило в 10:59. В 11:15 пожар был ликвидирован.
На тушение пожара привлекли 2 единицы техники и 7 пожарных.
О причине возгорания ничего не сообщается. Судя по фотографии, опубликованной на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар начался в передней части автомобиля.
Ранее altapress.ru писал, что 8 марта на трассе под Новосибирском сгорела фура.
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