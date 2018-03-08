Шестикилометровая пробка: на трассе под Новосибирском сгорела фура

8 марта на Омском тракте под Новосибирском загорелась фура, сообщают очевидцы в сообществе "АСТ-54". По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на трассе образовалась шестикилометровая пробка.
Фура загорелась недалеко от села Прокудское. На месте происшествия работают пожарные и медики. О пострадавших и причине возгорания не сообщается.
Очевидцы сообщают, что из-за горящего грузовика затруднён проезд в обоих направлениях. Автомобилисты стоят в пробке около часа. Скорость движения не превышает 5 км/ч.
Справка
Прокудское — село в Коченёвском районе Новосибирской области. Оно находится рядом с аэропортом Толмачево, примерно в 33 км от Новосибирска.
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