Из-за ухудшения погоды на Алтае МЧС просит воздержаться от дальних поездок

По данными синоптиков, 8 марта на Алтае ожидается снег, метели, гололедные явления, усиление ветра местами до 17-25 м/с. В связи с этим МЧС России по Республике Алтай и Алтайскому краю просят воздержаться от дальних поездок.
За прошедшие сутки спасатели ГУ МЧС России по Алтайскому краю ликвидировали 11 последствий дорожно-транспортных происшествий.
Поэтому спасатели рекомендует:
— избегать резких обгонов на дорогах,
— соблюдать меры личной безопасности, правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию,
— воздержаться от дальних поездок в условиях сильной непогоды.
Если поездку за пределы населённого пункта невозможно отменить, то нужно заранее проверить состояние всех систем автомобиля, наличие аптечки, средств пожаротушения, аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи.
По данным МЧС по Республике Алтай, из-за ухудшения погоды возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества ДТП, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, падение слабозакрепленных конструкций.
Пешеходам необходимо быть особенно внимательными и не нарушать правила перехода через дорогу.
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