Из-за ухудшения погоды на Алтае МЧС просит воздержаться от дальних поездок

Аварии на дорогах. Фото: 22.mchs.gov.ru. Аварии на дорогах. Фото: 22.mchs.gov.ru. Аварии на дорогах. Фото: 22.mchs.gov.ru. Аварии на дорогах. Фото: 22.mchs.gov.ru.

За прошедшие сутки спасатели ГУ МЧС России по Алтайскому краю ликвидировали 11 последствий дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому спасатели рекомендует:

— избегать резких обгонов на дорогах,

— соблюдать меры личной безопасности, правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию,

— воздержаться от дальних поездок в условиях сильной непогоды.

Если поездку за пределы населённого пункта невозможно отменить, то нужно заранее проверить состояние всех систем автомобиля, наличие аптечки, средств пожаротушения, аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи.

По данным МЧС по Республике Алтай, из-за ухудшения погоды возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества ДТП, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, падение слабозакрепленных конструкций.

Пешеходам необходимо быть особенно внимательными и не нарушать правила перехода через дорогу.