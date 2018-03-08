Придет похолодание: какой будет погода в Алтайском крае 8 марта

8 марта в Алтайский край придет похолодание. По данным синоптиков, на дорогах будет сильная гололедица. Из-за прохождения холодного фронта порывы ветра достигнут 10-20 м/с, в высокогорье до 23-28 м/с, и температура воздуха понизится.
Какой будет погода в Алтайском крае 8 марта:
- переменная облачность, в отдельных районах снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица.
- ветер юго-западный, днем 10-15 м/с с усилением до 20 м/с.
- температура воздуха: днём -6…11.
Какой будет погода в Барнауле 8 марта:
- переменная облачность, временами небольшой снег, на дорогах сильная гололедица.
- ветер юго-западный, днем 10-15 м/с.
- температура воздуха: днем -8…10.
Какой будет погода в Республике Алтай 8 марта:
- на большей части территории снег, мокрый снег.
- ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
- температура воздуха: 0…-5, в горах до -10.
Какой была погода 8 марта 2017 года
Год назад 8 марта в Алтайском крае и Республике Алтай была по-настоящему весенняя погода: столбики термометров поднимались до +6...+7, осадков почти не было, но была гололедица.
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