За сутки в Алтайском крае из пожаров спасли четыре человека

17 марта избежать страшной смерти в огне удалось четырем жителям Алтайского края, рассказали в региональном управлении МЧС.
Один из пожаров произошел в Завьяловском районе, где в селе Гонохово загорелся одноэтажный частный дом.
Хозяйка дома рассказала пожарным, что все произошло очень быстро: "Я вышла на улицу развешать белье, а в доме остался ребенок. Из окон повалил черный дым. Я кинулась в дом и быстро вытащила ребенка, после чего вызвала пожарных".
Огонь ликвидировали очень быстро. По оценкам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожность при обращении с огнем. В результате пострадала мебель и вещи хозяев.
Другой пожар, на котором были спасены люди, произошел в райцентре Крутихинского района. Когда пожарные прибыли на место, в доме стоял густой дым. Им понадобилось около пяти минут, чтобы справиться с возгоранием. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
В МЧС подчеркивают - серьезных последствий удалось избежать, потому что сообщения о пожарах поступали вовремя.
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