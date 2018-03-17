За сутки в Алтайском крае из пожаров спасли четыре человека

Один из пожаров произошел в Завьяловском районе, где в селе Гонохово загорелся одноэтажный частный дом.

Хозяйка дома рассказала пожарным, что все произошло очень быстро: "Я вышла на улицу развешать белье, а в доме остался ребенок. Из окон повалил черный дым. Я кинулась в дом и быстро вытащила ребенка, после чего вызвала пожарных".

Огонь ликвидировали очень быстро. По оценкам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожность при обращении с огнем. В результате пострадала мебель и вещи хозяев.

Другой пожар, на котором были спасены люди, произошел в райцентре Крутихинского района. Когда пожарные прибыли на место, в доме стоял густой дым. Им понадобилось около пяти минут, чтобы справиться с возгоранием. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В МЧС подчеркивают - серьезных последствий удалось избежать, потому что сообщения о пожарах поступали вовремя.