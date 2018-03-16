"Алтайлес" назвал виновного в пожаре на Павловском деревообрабатывающем комбинате

Из-за искр от сварки началось локальное возгорание кровли площадью примерно 50 кв.метров. Пожар ликвидировали. Предварительный ущерб оценили в 100 тысяч рублей.

"Пострадавших нет. Восстановительные работы уже начались. Строительство "Павловский ДОК" будет продолжено в штатном режиме", — заверили в "Алтайлесе".

Что известно о заводе

Строительство комбината началось в марте 2017 года. Запустить его в работу "Алтайлес" планирует уже в 2018 году. Инвестиции в проект составят 6 млрд рублей. Вернуть вложения компания намерена в течение 15 лет. Работать на заводе будут 200 человек.