"Алтайлес" назвал виновного в пожаре на Павловском деревообрабатывающем комбинате

В компании "Алтайлес" прокомментировали инцидент с пожаром на Павловском деревообрабатывающем комбинате. По сведениям инвестора, причиной возгорания стала ошибка подрядчика при выполнении сварочных работ.
Из-за искр от сварки началось локальное возгорание кровли площадью примерно 50 кв.метров. Пожар ликвидировали. Предварительный ущерб оценили в 100 тысяч рублей.
"Пострадавших нет. Восстановительные работы уже начались. Строительство "Павловский ДОК" будет продолжено в штатном режиме", — заверили в "Алтайлесе".
Что известно о заводе
Строительство комбината началось в марте 2017 года. Запустить его в работу "Алтайлес" планирует уже в 2018 году. Инвестиции в проект составят 6 млрд рублей. Вернуть вложения компания намерена в течение 15 лет. Работать на заводе будут 200 человек.
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