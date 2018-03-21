В Барнауле из-за поджога сгорела Toyota RAV4 и пострадали две иномарки

В Барнауле ночью 20 марта на парковке сгорела Toyota. Также от огня пострадали еще два автомобиля. Предварительная причина возгорания — поджог, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сгорел автомобиль Toyota RAV4. Фото: Максим в vk.com/incident_brn.
Сгорел автомобиль Toyota RAV4. Фото: Максим в vk.com/incident_brn.
Сообщение о возгорании автомобиля Toyota RAV4 на Павловском тракте,287 поступило в 2:56. С огнем боролись 6 человек и 2 автоцистерны. Также на место ЧП выезжали полицейские. Возгорание ликвидировали в 3:08.
У Toyota RAV4 выгорел моторный отсек. Также пострадали Nissan и Mazda, которые были припаркованы рядом.
Владелец Toyota предполагает, что автомобиль кто-то поджег.
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