В Барнауле из-за поджога сгорела Toyota RAV4 и пострадали две иномарки

Сгорел автомобиль Toyota RAV4. Фото: Максим в vk.com/incident_brn. Сгорел автомобиль Toyota RAV4. Фото: Максим в vk.com/incident_brn.

Сообщение о возгорании автомобиля Toyota RAV4 на Павловском тракте,287 поступило в 2:56. С огнем боролись 6 человек и 2 автоцистерны. Также на место ЧП выезжали полицейские. Возгорание ликвидировали в 3:08.

У Toyota RAV4 выгорел моторный отсек. Также пострадали Nissan и Mazda, которые были припаркованы рядом.

Владелец Toyota предполагает, что автомобиль кто-то поджег.